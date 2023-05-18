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又到推介片單的時間！之前曾經燒腦懸疑劇、律政題材韓劇，今次不如說說2023年的內地劇集推介吧！內地每個月都會有很多都新劇推出，題材由仙俠到職場成長，再由愛情到懸疑都有，因為種類實在太多，所以很多時都不知道從何看起。今次etnet為大家推介5套2023年熱門內地劇，一齊煲劇吧！

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內地劇2023│1. 《長月燼明》：5月曾上香港Google搜尋趨勢第10位

說到內地劇集，就一定要說說最近的《長月燼明》，因為「長月燼明結局」曾上了5月10日香港Google搜尋趨勢的第10位，相信有不少人都曾經關注過這套劇。仙魔虐戀古裝劇《長月燼明》由羅雲熙、白鹿主演，改編自藤蘿為枝的小說。繼現代愛情劇《半是蜜糖半是傷》後，羅雲熙、白鹿再次合作主演劇集，真的讓大家十分期待。

《長月燼明》劇情講述為了解救被魔神澹臺燼統治的世界，黎蘇蘇回到五百年前阻止澹臺燼成為魔神。到底澹臺燼是怎樣一步步成為壞人的呢？黎蘇蘇回到過去，慢慢了解真相，為了殺死澹臺燼，她刻意引導對方愛上自己，而在過程中真的可以理性的完成任務？二人一共在夢中、過去及未來經歷了三生，到底最後是相愛還是要救世界呢？

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