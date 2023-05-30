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2023-05-30Text: Sammy Leung

全球最佳酒店排名Top 10出爐！香港呢間酒店排第5！邊間係全球旅客最愛酒店？

#旅行 #住宿 #酒店 #Tripadvisor #全球最佳酒店排名 #排名

　　旅行必做的2件事，一是找機票，二是找住宿。大家喜歡入住豪華的酒店，還是喜歡體驗當地文化的民宿呢？國際旅遊評論網站Tripadvisor早前公布了全球最佳酒店排名，當中有豪華、有別具風情的，而香港還有一間酒店成功打入Top 10，到底是哪一間呢？

 

　　國際旅遊評論網站Tripadvisor根據了全球旅客的評論和意見，選出了2023年全球最佳酒店，這些酒店都是旅客最喜愛的。

 

第10名. 印尼的烏布帕德瑪渡假村 Padma Resort Ubud

最受旅客喜愛的原因：泳池、Spa、托嬰服務

 

 

第9名. 西班牙的Ikos Andalusia

最受旅客喜愛的原因：泳池、沙灘、Spa

 

 

第8名. 希臘的 Ikos Dassia

最受旅客喜愛的原因：泳池、沙灘、Spa

 

 

第7名. 伊斯坦堡的Romance Istanbul Hotel

最受旅客喜愛的原因：泳池、Spa、禮賓服務

 

 

全球最佳酒店│第6名. 杜拜的JW Marriott Marquis Hotel Dubai

最受旅客喜愛的原因：Spa、頂樓酒吧、景觀泳池

 

 

下一頁：全球最佳酒店排名（第1至第5名）

 

 

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