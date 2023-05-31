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快踏入6月，所以又到了新上電影、劇集推介的時候！今次會12套電影及劇集，部分更是有Disney+及Netflix推介。10套當中包括了驚慄恐怖電影《凶門惡煞》、科幻巨作《阿凡達：水之道》、軒公領軍的《超神經械劫案下》，一齊看看今個月有甚麼好看的。

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【6月片單｜新上映電影推介】1. 《凶門惡煞》：《怪奇物語》團隊+恐怖大師史提芬京小說改編

驚慄恐怖電影《凶門惡煞》由《怪奇物語》（Stranger Things）團隊打造，改編自恐怖大師史提芬京的暢銷小說，大家又怎可以不看呢？《凶門惡煞》故事講述經歷喪母之痛高中女生Sadie及妹妹Sawyer想得到父親的關心，但身為心理治療師的父親也能醫不自醫。

有一天，需要心理治療的病人突然闖入求救，更莫名死在家中。到底接連發生詭異事件是怎樣一回事，這個世界到底有沒有怪物，還是一切都只是幻覺？是不是真的有惡靈藏在門後？

即睇預告片︰

上映日期：2023年6月1日

【6月片單｜新上映電影推介】2. 《犯罪都市：鐵拳掃毒》：馬東石以拳制暴

韓國電影《犯罪都市：鐵拳掃毒》是《犯罪都市》系列電影第三部，由馬東石、李浚赫、青木崇高、李凡秀、金珉才、全錫浩、高圭弼主演。《犯罪都市：鐵拳掃毒》故事講述「怪物刑警」馬錫道（馬東石飾）為抓捕毒品罪犯及日本黑幫毒師，和新團隊展開跨國毒網掃蕩行動。馬東石再度以拳制暴，化身最強人間凶器。

即睇預告片︰

上映日期：2023年6月1日

【6月片單｜新上映電影推介】3. 《速命道》：瘦子及Ella合作用速度救人

台灣電影《速命道》由瘦子E.SO、Ella 陳嘉樺、柯有倫、丁寧等人主演，故事講小樂（瘦子飾）曾經是最佳賽車手，但因為和哥哥阿杰（柯有倫飾）的比試中，令哥哥意外身亡。自暴自棄的小樂遇見女醫生慧慧（Ella陳嘉樺飾）後，決心要成為救護車司機，用速度救人。

在小樂的死黨三寶（大淵、林真亦、林志謙飾）的調查下，阿杰意外的真相逐漸浮現。一名神秘賽車手「地獄貓」現身，被挑戰的賽車手最終必定喪命。一輛救護車與跑車「地獄貓」從港口、山道一路廝殺到高速公路，到底誰是新一代的車神？

即睇預告片︰

上映日期：2023年6月22日

【6月片單｜新上映電影推介】4. 《#小心陷井》：跌入沙井是不小心還是有人刻意安排

日本懸疑電影《#小心陷井》由中島裕翔主演，故事講述營業成績第一的川村俊介（中島裕翔飾）在社長女兒結婚前夕，因為喝醉而掉進一個廢置沙井。他在井底下用智能電話定位、報警都沒有用，就連聯絡到前女友也不願相信他。

他利用社交媒體以「沙井女孩」的名號求救，到底在危險到來之前，他可不可以在婚禮舉行前逃出生天呢？而到底他跌入沙井是不小心，還是有人刻意安排呢？

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上映日期：2023年6月29日

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