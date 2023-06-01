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澳洲航空專業評鑑網站 AirlineRatings.com 最近評選最新 25 大最佳航空公司 ，當中紐西蘭航空（Air New Zealand）今年首次揮底兩屆霸主卡塔爾航空，成為 2023 年度最佳航空公司。港人熟悉的國泰航空終於重回 10 強名單，排名第 9，屈居在大韓航空、新加坡航空、長榮航空等亞洲代表之下。

紐西蘭航空本來就是最佳航空公司的上榜常客，今年 5 月更公布將於 2024 年 9 月推出全新經濟艙「Skynest 舒眠艙」，在經濟艙與豪華經濟艙間打造設有 6 張上下舖的睡眠區， 讓經濟艙的乘客也有機會舒服地「躺平」休息。AirlineRatings.com 指，新西蘭航空積極創新的精神、對經濟艙乘客貼心，以及長途機的舒適度，都令評審留下印象深刻。同時新西蘭航空公司也獲得最佳經濟艙獎。

紐西蘭航空預計於 2014 年 9 月推出全新 Skynest 舒眠艙。

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去年榮登榜首的卡塔爾航空（Qatar Airways）今年則排名第 2，並同時贏得最佳商務艙、最佳餐飲，以及最佳中東地區長途航空公司等獎項。緊隨其後是第 3 位的阿布扎比阿提哈德航空（Etihad Airways）和大韓航空（Korean Air）。新加坡航空（Singapore Airlines）則登上第 5 位，並獲得最佳頭等艙和最佳東南亞地區長途航空公司的獎項。另外新航日前也宣布，7 月起將為乘坐優選經濟艙及經濟艙的旅客提供免費無限 WiFi 服務，唯一要求是必須預先成為其 KrisFlyer 會員。

值得一提，泰國越捷航空（Vietjet）今年憑出色的機上款待，榮獲最佳超低成本航空公司及最佳低成本航空公司的獎項，budget traveler 下次去旅行不妨試試乘坐越捷。

AirlineRatings.com 2023 年度最佳航空公司

第1位︰新西蘭航空（ Air New Zealand）

第2位︰卡塔爾航空（Qatar Airways）

第3位︰阿提哈德航空（Etihad Airways）

第4位︰大韓航空（Korean Air）

第5位︰新加坡航空（Singapore Airlines）

第6位︰澳洲航空（Qantas）

第7位︰維珍澳大利亞航空／維珍大西洋航空（Virgin Australia／Virgin Atlantic）

第8位︰長榮航空（EVA Air）

第9位︰國泰航空（Cathay Pacific Airways）

第10位︰阿聯酋航空（Emirates）

第11位︰漢莎航空／瑞士航空（Lufthansa／Swiss）

第12位︰北歐航空（SAS）

第13位︰葡萄牙航空（TAP Portugal）

第14位︰全日空航空（All Nippon Airways）

第15位︰達美航空（Delta Air Lines）

第16位︰加拿大航空（Air Canada）

第17位︰英國航空（British Airways）

第18位︰捷藍航空（Jet Blue）

第19位︰日航（JAL）

第20位︰越南航空（Vietnam Airlines）

第21位︰土耳其航空（Turkish Airlines）

第22位︰夏威夷航空（Hawaiian）

第23位︰荷蘭皇家航空（KLM）

第24位︰阿拉斯加航空（Alaska Airlines）

第25位︰聯合航空（United Airlines）







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