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2023-06-02

新加坡用餐後不收拾餐具即屬違法？邊國國家的車站不准接吻？旅遊必知6大外地奇趣規例！小心踩地雷罰錢

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　　正所謂「入鄉隨俗」，大家去旅行時除了享受當地玩樂景點外，亦需要尊重當地的文化，例如在日本乘坐地鐵都會自然放輕一點說話。不過，有些外地的法例卻十分罕見，分分鐘犯法都不自知，到時可能沒有「不知者不罪」這個說法了！立即6大稀奇外地法例，避免中伏！

 

1.    新加坡：飯後不收拾餐盤是違法！嚴重可罰過千港元？

 

　　在香港，大家在餐廳、Café等用膳後，可以兩袖清風離開，不過到新加坡旅行就不可以！新加坡政府早於2021年9月1日推廣「餐桌整潔運動」，希望食客在所有小販中心用餐後自行收拾餐盤及垃圾等。現在政府將措施加辣，6月1日起假如食客在小販中心、咖啡店及美食廣場用膳後未有歸還餐盤及收拾桌面，執法人員便會記下初犯者個人資料，並作出口頭提醒或書面警告，假如重犯的話，甚至需要罰款300新加坡幣，即約1,747港元及上庭！

 

　　不過法例亦設緩衝期，首3個月不會罰款，直到9月1日才會正式執行。一些體弱及行動不便的老人，或明顯無法收拾桌面的兒童都獲豁免，但假如你是同行的成人，還是好好協助收拾，避免受罰吧！

 

有甚麼垃圾是包含在內？

  1. 用過的紙巾和濕紙巾
  2. 吸管
  3. 包裝紙
  4. 罐裝飲料
  5. 塑料瓶
  6. 食物殘渣，例如骨頭和貝殼
  7. 任何從桌上掉落及吹落地上的東西

 


（圖片來源：Unsplash）

 

下一頁：踐踏泰幣即屬違法？在浪漫之國法國不能接吻？
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