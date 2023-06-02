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一到夏天就想去曼谷旅行，按摩做spa食芒果糯米飯，盡情享受夏日氣息！曼谷近年增設不少新景點、酒店，好似開在 BTS站旁的酒店就有 2 個靚景無邊際泳池，而且每晚唔使 790 港元就住到；全新夜市 Jodd Fairs 又近600個攤檔，掃街必去！當然不少得 Terminal 21 河畔新 mall 和近期最紅「馬代」的 cafe，愈數愈想買機票、請假出發！

曼谷自由行Check point 01｜5月登場！新酒店超近BTS站＋設靚景無邊際泳池

曼谷不時有新酒店落成，最新一間叫 Eastin Grand Hotel Phayathai，位於市中心的 The Unicorn 商廈高層，剛於 5 月中才開幕。最大賣點是酒店設有兩個無邊際泳池，可以居高臨下欣賞曼谷城市景色，黃昏時份的風景更要醉人！另一亮點是酒店對出就是 BTS 及機場快綫的 Phayathai 站，離 Siam Paragon、MBK Center 不過兩個站，血拼回來還可以沿接駁天橋走，唔使 5 分鐘就到酒店，唔怕日曬雨淋，方便度滿分！

Eastin Grand Hotel Phayathai 的靚景無邊際泳池分別在 22 樓及 37 樓，前者所有房型的住客均能使用，後者則只限指定房型。

494 間酒店房均採用典雅舒適的設計，空間寬敞，基本房型如 superior room 亦有約 366 呎，同時打開兩個篋都不成問題！這裏也有齊餐廳、健身室及 Bhu Mhai Spa 水療中心，就算足不出酒店都可以好好放鬆歎世界！值得一提，酒店正推出開幕優惠，剛提及的 superior room 連早餐只需每晚 789 港元，即日至 10 月 30 日入住都用到，相當吸引！

Eastin Grand Hotel Phayathai

地址︰18 Phaya Thai Rd, Thung Phaya Thai, Ratchathewi, Bangkok 10400

電話︰+66 2 483 2899

房價︰基本房型 Superior Panorama 連早餐每晚 789 港元

網址︰www.eastinhotelsresidences.com/eastingrandhotelphayathai

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