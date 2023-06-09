加入最愛專欄 收藏文章

又快到周末，所以又到煲劇的時候了！之前曾經介紹過燒腦懸疑劇、律政題材韓劇及2023上半年熱門內地劇集，今次就輪到醫療劇吧！很多時看醫療劇，都會看到劇中醫生救人過程，令觀眾感受到這份職業的熱血，今次介紹6套不同地方的醫療劇，今個周末一齊看看吧！

延伸閱讀：

6套必睇燒腦懸疑劇

5套必睇律政題材韓劇

2023上半年熱門內地劇集推介

韓國醫療劇推介│1.《機智醫生生活》：韓國大受歡迎+5位好友醫生拼死奮鬥

第一套要介紹的是當年在韓國大受歡迎的《機智醫生生活》！韓國tvN於2020年播出的《機智醫生生活》由曹政奭、柳演錫、鄭敬淏、金大明、田美都主演，一共有2季。

主角是5個從醫學院時代就是好友的醫生，「五人幫」在同一家醫院的VIP病房成為同事，劇情講述醫生、護理師和患者之間為生命進行拼死奮鬥的故事，當中沒有將醫生的醫術說得特別神奇，而是著重了醫生、患者的生活，令人有一種療癒的感覺。

預告：

韓國醫療劇推介│2.《浪漫醫生金師傅》： 醫療神劇+男神安孝燮變窮小子

第二套要推介的是最近播出第三季的韓國醫療神劇《浪漫醫生金師傅》，韓國SBS於2016年起播出的《浪漫醫生金師傅》由韓石圭、柳演錫、徐玄振主演，之後第二季加入了安孝燮、李聖經、金柱憲。

第一季劇情講述男醫生姜東柱想贏過所有人，而女醫生尹書靜就內心很想想獲得認可，二人因為一些事情來到資源緊絀的石垣醫院。金師傅是被譽為神之手的天才外科醫生，但因為多年前被陷害而離開巨山醫院，隱姓埋名成為石垣醫院的外科科長。姜東柱和尹書靜在石垣醫院遇上了金師傅，金師傅也成為了他們的人生導師，二人都得到成長。

第二及第三季就延續了天才醫生金師傅石垣醫院的故事，他在醫院遇上熱情的年輕醫生徐宇鎮和車恩彩，而徐宇鎮和車恩彩分別是男神安孝燮及女神李聖經飾演。天生型手術天才徐宇鎮出身貧窮家庭，父母雙亡並留下大筆債務，所以徐宇鎮在做醫生時都要再做其他工作，利用任何時間賺錢，但後來被指是舉報醫院違反醫療法的舉報者，令到人人迴避，後來金師傅招攬他加入了石垣醫院。

女醫生車恩彩是一位學習天才，但因為手術時出現暈眩症狀，令她無法動手術，最後她被調派往石垣醫院，遇到人生導師金師傅。而石垣醫院因為有新院長上任，加上金師傅更因為手腕受傷，令他們救治病人時出現了更多危機。

預告：

韓國醫療劇推介│3.《好醫生》：自閉症天才醫生克服他人偏見

第三套會推介的10年前的韓劇，這套劇播出後更被美國及日本改編。韓國KBS於2013年播出的《好醫生》由周元、文彩元、朱相昱、金旼序主演，以大學醫院小兒外科為背景。劇情講述患有自閉症的施溫在醫學方面有極高的天賦，在他從醫大畢業、通過國考及完成實習後，卻被國家考試院以自閉症為由，把他的成績改回不合格。

在盛元大學醫院崔佑碩院長周旋之下，施溫要取消不合格的判定，就一定要於6個月內通過醫院的鑑定，所以他就成為了小兒外科住院醫生。雖然施溫的能力大家都看到，但很多同事及病患家屬因存在偏見而無法相信他。但在同事及女主角女醫生允書的幫助下，施溫克服了他人的偏見，更成為了一個讓人信賴的醫生。

下一頁：美國／日本／香港醫療劇







香港社會風氣保守，繪麗奈出現或帶來改變？繪麗奈即將作客《男男女女‧嘉點情趣》，立即留言提問！► 立即提問