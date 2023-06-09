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又到周末！今個星期因工作喘不過氣？是時候趁星期六、日外出走走，遠離煩囂！不如去錦田！有chill爆的無限時圍爐煮茶及榻榻米Cafe，可以慢慢坐下聊天，又有不同的市集、樂園，令你可以忘記時間，慢活一下！

錦田好去處 ︳ 1. Chill爆！全港首間圍爐煮茶！慢活傾偈最啱！—森野薈

你有多久沒有慢慢地喝一杯茶、吃一頓飯？錦田「森野薈」圍爐煮茶就可以讓你試試慢活，在佈置得像營地一般的地方一邊歎茶，一邊燒烤或「打邊爐」！圍爐煮茶主要分為兩個套餐，基本套餐只需$100兩位，就可有一壺茶及一些點心，如燒賣、吐司、粟米及番薯等，讓你體驗用炭爐一手一腳煮食！想吃得豐富些，亦有豐盛套餐選擇，只需$136就可享有兩人份的基本配料及火鍋或燒烤食材，如肥牛、蔬菜等。每人不用$100就可以「打邊爐」，又沒有限時，十分適合一班朋友聊聊天，chill一chill！大家想去的話，緊記要預先到網站預約！

（圖片來源：IG @ daydaycheckin）

（圖片來源：森野薈）

在社交媒體還看到不少人會帶主子們一同「圍爐」，不失為一個「放電」好地方！牠們坐定定影相的樣子相當可愛，愛犬人士不妨帶同小狗打卡留念！

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（圖片來源：IG @ kuma.thegolden）

森野薈

地址：元朗錦田鄉村俱樂部停車場旁邊

電話：94034317

營業時間：上午10時至晚上8時（逢星期二休息）

網站：https://junglefunclub.simplybook.it/v2/

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