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最近ViuTV《全民造星》熱播中，激發了不少人準時坐定定看綜藝節目的興趣！除了《全民造星》外，不少地方都推出各種綜藝節目，有藝人體驗生活、素人玩荒島生存遊戲等！今次精選了5大最Hit綜藝節目，放工好攰要笑一下輕鬆一下必睇！

最Hit綜藝節目推介 ︳ 1. 《全民造星V》：集合3地男參賽者！互相Battle較量舞技、歌喉！

ViuTV《全民造星》一直大受歡迎，轉眼間已去到第5季！人氣組合MIRROR、ERROR、COLLAR及P1X3L等的成員都是《全民造星》出身，這節目可謂香港最大型、最出名選秀平台！來到第5季，節目組大搞新意思，遠卦美加及馬來西亞親自「揀蟀」，集結連同香港3地參賽者，來一場男子之間的Battle！參賽者憑個人表演晉級，再由歌手陳蕾、陳健安及馮允謙、演員韋羅莎率領兩組對戰，大家都使出渾身解數希望贏出，十分熱血！

（圖片來源：ViuTV Facebook）

節目現時已進入40強階段，當中不乏隊員間的磨合畫面、與對手的爭執等，各大社交媒體及討論區都有不少網民一直交流自己的心水人馬及情節等，甚至表達對淘汰名單的不滿，絕對是近期的熱話之一！一起追看，看看誰可坐上冠軍寶座吧！

（圖片來源：ViuTV Facebook）

播放平台：ViuTV 星期一至五晚上9時半至10時半

ViuTV網站：https://viu.tv/encore/king-maker-v

下一頁：與《華燈初上》人氣演員「一同」露營！笑料大爆發！







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