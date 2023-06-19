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政府推出的「開心香港」（Happy Hong Kong）活動除了全港戲院日、美食市集，最近也公布更多「樂聚維港嘉年華」細節。由 7 月 8 日起，旅發局將一連 5 個星期六、日晚上於灣仔海濱一帶推出水上煙火版「幻彩詠香江」街頭表演、極限運動表演等，佔地逾 3 萬平方米。最矚目要數維港水上音樂會，有樂壇天后陳慧琳、唱作歌手馮允謙，以及新生代音樂人 Tyson Yoshi、吳林峰、Lolly Talk 登場，而且統統免費入場。即睇「樂聚維港嘉年華」4 大亮點。

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「開心香港」6大活動亮點懶人包！呢日全港戲院均一$30睇戲！4D、IMAX同價！周末會展大型美食市集，10萬張門票免費派，即睇搶飛方法！

樂聚維港嘉年華亮點 01｜維港水上音樂會︰免費派飛！陳慧琳、馮允謙、Tyson Yoshi登場

上演 20 場的維港水上音樂會，主要分為「亞洲力量」、「音樂新世代」、「『硬地搖滾』派對」、「廣東流行匯 」及「電音狂熱」 5 大主題，集合逾 40 組香港、內地、台灣及海外歌手樂隊輪流登場，包括本地樂壇天后陳慧琳、唱作歌手馮允謙、王菀之，以及新生代音樂人 Tyson Yoshi、吳林峰、Lolly Talk。海外代表也有內地樂隊 Project Ace 、「OST 女王」崔子格；台灣金曲獎候選歌王 Hush、創作歌手 YELLOW 黃宣；泰國新星 TYTAN 及南韓饒舌歌手 Reddy 等，實行以搖滾樂、電音炒熱現場氣氛。

是次水上音樂會現場沒有劃位及不設坐位，門票將在 6 月 27 日（星期二），以及 7 月 17 日（星期一）分兩輪於旅發局電子平台免費發放。大家由即日起可於 Discover Hong Kong 網站預先登記帳戶，每個帳戶同一時間只可領取最多兩場音樂會門票 (每場一套兩張門票)。數量有限，領完即止。

樂聚維港嘉年華亮點 02｜街頭表演︰前澳洲藝術體操冠軍呼啦圈/非洲森林大象/LED醒獅團

往會展方向走，經過灣仔海濱長廊時更可以欣賞不同街頭表演，每星期都有不同特色主題的街頭演出，由充滿歐陸風情的雜技、動感熱情的森巴鼓樂至源遠流長的功夫和扯鈴表演都有。必睇前澳洲藝術體操冠軍選手的 LED 呼啦圈表演、曾在澳洲巡迴演出的非洲森林大象藝術裝置，以及糅合傳統舞獅與 LED 燈效的醒獅團，為嘉年華增添熱鬧氣氛！

樂聚維港嘉年華亮點 03｜極限運動表演

X-game 極限運動近年大受歡迎，今個嘉年華亦特別開設戶外 X-game 表演區，邀請多名本地、內地、及日本的越野單車（BMX）與滑板好手，包括國家隊滑板選手、年僅 14 歲的陳燁，以及「香港滑板界一哥」陸俊彥等，展現高難度的花式。當然不少得已被納入 2024 年巴黎奧運會新增項目的霹靂舞，奧運霹靂舞香港代表隊成員曾子驊、本地霹靂舞舞團 Good Job Brother 及香港首個少兒街舞團 Funky Heroes，將在強勁的節拍下盡展舞動時刻。

樂聚維港嘉年華亮點 04｜特別版 「幻彩詠香江」︰增設水上煙火特效

現時「幻彩詠香江」每到 8pm 都在維港兩岸上演，歷時約 10 分鐘。由 7 月 8 日起，嘉年華舉行的 10 天，「幻彩詠香江」更會增設水上煙火特效，比激光、LED 燈燈光音樂匯演更震撼。場內更設休憩區，提供盛夏飲品小食，如爆谷、手工啤酒及港式點心、蛋撻等，讓大家邊看表演邊開餐，感受嘉年華的歡樂氣氛。

樂聚維港嘉年華

日期︰2023 年 7 月 8、9、15、16、22、23、29、30 日及 8 月 5、6 日（星期六及日）

開放時間︰6pm-11pm

地址︰灣仔水上運動及康樂主題區、HarbourChill海濱休閒站及灣仔臨時海濱花園

網址︰www.discoverhongkong.com/tc/what-s-new/events/harbour-chill-carnival.html











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