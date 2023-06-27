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2023-06-27Text: Sammy Leung

Do姐進軍YouTube！10位香港藝人YouTube頻道大盤點！鄭中基爆笑「匪夷所思」系列 / 李婉華分享外國生活資訊 / 瘦身必睇Coffee瑜伽片

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　　智能電話愈來愈發達，大家看Facebook、Instagram的時間愈來愈多，甚至看YouTube的時間還比看電視多，所以今次就說說YouTube吧！近日，Do姐鄭裕玲在社交平台指自己將會開YouTube Channel，並向YouTuber方向發展。聽到這個消息已經十分期待！今次編輯部就為大家整合了10位藝人的YouTube Channel，大家還未看過的話，就快點Subscribe！

 

藝人YouTube│1. Do姐鄭裕玲：「TheDoShow」第一集有重量級嘉賓

 

　　第一個要介紹的，當然是Do姐鄭裕玲的新YouTube Channel「TheDoShow」！Do姐於6月26日於社交平台發布影片預告，自己將會找發哥周潤發做第一集「TheDoShow」的嘉賓。而發哥都搞笑地指：「家下佢做咗YouTuber之後唔識我喇，唔返嚟搵我喇。」預告影片中，他們更互相錫面，相信「TheDoShow」的第一集一定好好看！

 

圖片來源：鄭裕玲Instagram

圖片來源：鄭裕玲Instagram

 

　　另外，以DO姐的號召力及級數，估計「TheDoShow」未來應該會找不少星級嘉賓上節目，真的令人相當期待。

 

圖片來源：鄭裕玲Instagram

 

 
 
 
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YouTube連結：https://www.youtube.com/@TheDoShow0909/

 

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