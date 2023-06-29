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轉眼間已快踏入7月，天氣愈見炎熱，熱得叫人假日都完全不想外出，只想留在家歎冷氣，煲煲劇！這次編輯部為大家整理好即將於戲院、Netflix和Disney+新上映的好推介，劇迷們快快記下你的心水片單！

【7月片單｜新上映電影推介】1. 別叫我“賭神”：發哥闊別5年再登大銀幕+智叔遺作！

發哥新作《別叫我“賭神”》終於上映！電影講述吹水輝（周潤發 飾）為賭場常客，在賭桌上輸得身無分文，雖然他和好友花叔（廖啟智 飾）、肥狗（方中信 飾）有一間小理髮店，卻入不敷支；有一天，吹水輝的前女友李夕（袁詠儀 飾）突然出現，要求他照顧「他們」的兒子李陽（柯煒林 飾）一個月，同時奉上酬金，見錢開眼的吹水輝接下任務才發現兒子是自閉症患者……

《別叫我“賭神”》劇照

影帝發哥自2018年電影《無雙》後，已有數年沒在大銀幕現身，闊別5年的新作上映，大叫不少觀眾期待；《別》除了是發哥久違的大作，同時亦是「智叔」廖啟智的遺作，智叔於2021年3月28日因病離世，不少影迷大叫惋惜，想向智叔致敬的話，記得買飛入場觀看。

《別叫我“賭神”》劇照

上映日期：6月29日（已上映）

即睇預告片︰





【7月片單｜新上映電影推介】2. 看不見聽不見也愛你：催淚純愛電影！日本男、女神合體主演！

日本的浪漫純愛電影，可以說是票房保證。《看不見聽不見也愛你》由日本兩大男女神山下智久和新木優子主演，故事改編自韓國漫畫家Nasty Cat的作品，講述漫畫家泉本真治（山下智久飾）得悉自己的作品將會被改編拍成電影，在興奮雀躍之際卻突然病倒，視力更逐漸衰退，令漫畫被迫停刊。當真治想了結生命的時候，他的漫畫迷，患有聽覺障礙的相田響（新木優子 飾）及時出現並拯救了他，二人就這樣展開了不可思議的同居生活……

《看不見聽不見也愛你》劇照

自退出傑尼斯後，山下智久近年來活躍於影視圈，早前於《今際之國的有栖》更以全裸造型亮相，尺度爆表！日前他更和新木優子二人來港宣傳《看》，引起全城哄動；這套催淚之作，大家記得預備好紙巾才入場啊！

《看不見聽不見也愛你》劇照

上映日期：7月6日

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【7月片單｜新上映電影推介】3. 職業特工隊－死亡清算上集：最強男神伊頓亨特回歸！大量動作場面！

繼《壯志凌雲：獨行俠》後，史上最強男神湯告魯斯的代表作《職業特工隊》再有新一集上映！《職業特工隊：死亡清算上集》講述伊頓亨特（湯告魯斯 飾）和隊友捲入歷來最危險的任務，某種威脅人類存亡的新武器即將落入邪惡份子手中，他們必須及時攔截，才可搶救未來，免全球陷於災難……

《職業特工隊：死亡清算上集》劇照

湯告魯斯出名拍動作場面時最愛親身上陣，更曾為拍攝特意去學開戰鬥機，敬業程度叫人佩服，同時亦因此收穫不少粉絲。從預告片中可見，這次《職業特工隊》同樣有大量動作場面，像是在懸崖飛車等，叫人睇得一額汗，不知道男神這次又有甚麼誇張動作場面呢？

《職業特工隊：死亡清算上集》劇照

上映日期：7月8日

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【7月片單｜新上映電影推介】4. 奧本海默：Christopher Nolan年度話題鉅作！還原原子彈誕生故事

年度話題鉅作《奧本海默》終於在7月登上大銀幕！電影由大導演基斯杜化路蘭Christopher Nolan執導，講述「原子彈之父」羅伯特奧本海默（J. Robert Oppenheimer）開發第一顆原子彈的故事。奧本海默領導了「曼哈頓計畫」，研發出原子彈，最後轟炸日本廣島和長崎兩地，結束戰爭。

《奧本海默》劇照

Christopher Nolan在《奧本海默》中堅持使用IMAX菲林拍攝，戲中的經典「三位一體核試」更不用CG技術，使用真實場面，超高難度！光是不用CG技術拍攝，已是值回票價，是本年度的必看電影！

《奧本海默》劇照

上映日期：7月20日

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