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香港書展7月19日開幕！今年書展就以「兒童及青少年文學」作為年度主題，當然啦，除了買新書、買平書，書展每年都有很多重頭戲展覽！今年依然有文藝展品、運動消閒博覽等，還有名人及作家親身分享，無論你是否書迷，都不妨到現場感受一下書展熱鬧氣氛！今年書展有咩主題展區？門票有無加價？有咩特別節目？即刻睇落去！

書展2023 ︳ 1. 全場760間展商慢慢行！15年來首次加價？

今年書展以「兒童及青少年文學」作為年度主題，並以「從香港閲讀世界：童來悅讀少年時」點題，讓書迷們一同回到童年，細味兒童及青年文學豐富的底蘊及趣味！除此之外大將於場内場外舉行超過600項文化活動，當中涵蓋講座及文化表演等，預計書展攤位與這些活動一共吸引約760間展商參與，絕對會行得過癮！





不過今年書展是15年來首次加價，由過往$25加至今年$30，並且沒有實體門票，全部需要電子付費，大家要有心理準備！有無優惠？有！大家可以於中午12時前進場，就可享成人及小童同價的$10「上午進場票」！而正價購買首兩天門票（7月19或20日）者，可憑票尾或現場派發的再進場優惠券，於7月21至23日晚上7時後、24日晚上7時後各再免費入場一次！

書展2023 ︳ 1. 運動消閒博覽：8大主題區！體院展示奧運金牌張家朗等體育用品

愛運動的你你你，當然不會錯過「運動消閒博覽」，當中集結了多款有益身心、具趣味性的運動、消閒產品及體驗，更設有8大主題區，包括「運動大本營」、「戶外體驗」、「健康．健身」、「學遊天地」、「棋樂無窮」、「攝影世界」、「日本館」和「手作市集」。

「運動大本營」更有多種運動體驗及模擬遊戲，例如互動拳擊沙包及VR划艇體驗、賽馬運動體驗及1:1「金鎗六十」馬匹雕塑等。當中其中一個焦點莫過於香港體育學院將將展示多名精英運動員的珍貴物品，包括奧運得獎運動員張家朗、何詩蓓及李慧詩比賽或訓練時所使用的裝備及用品，拉近大家與運動員的距離！

（圖片來源：香港書展）

（圖片來源：香港書展）

書展活動 ︳ 2. 零食世界：環球特色零食＋禪修體驗手沖咖啡工作坊！

除了「有得睇」，仲「有得食」！吃貨必逛「零食世界」，場內設6大主題區，包括「環球零食」、「朱古力及糖果工房」、「懷舊零食」、「健康滋味」、「派對時光」及「Snack Bar」，適合不同類型的零食精，一定要瘋狂掃貨！此外，場內亦有不同的工作坊及活動，包括零食試食環節及糅合禪修體驗的禪味手沖咖啡等，大家入場後不妨體驗一下！

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