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想呼吸下新鮮空氣，但又不想只是行山，大家有沒有想過去果園體驗摘生果、蔬果呢？香港其實有不少本地的農莊、果園，當中更有些會開放給遊客，大家可以在裏面摘生果，體驗做一日農夫的樂趣。今次編輯為大家找來7月或8月都有得摘生果的果園，一齊試試看吧！

**小貼士：去體驗之前，記得打電話問清楚生果的情況及採摘進度，以免白走一趟。

任摘生果2023│1. 大帽山農夫荔枝園：場內任食

說到水果，夏天當然要食荔技，而6月尾至7月頭，更是摘荔枝的好時間！最近在網上大熱的大帽山農夫荔枝園位於荃灣川龍大帽山大橋村，主打糯米糍荔枝、石硤龍眼、無核荔枝等。而這裏為何這麼受歡迎，因為大家只要給了入場費$100，就可以自己動手採摘，不限時任食。而6歲及以下小童（身高在1.2米以下），是不用入場費的。

圖片來源：大帽山農夫荔枝園

圖片來源：大帽山農夫荔枝園

圖片來源：大帽山農夫荔枝園

不過有2點是要留意的，只限場內任食，吃不完的話每磅會收取$30，而大帽山農夫荔枝園的荔枝節預計7月9日結束，所以大家一定要捉緊機會。

大帽山農夫荔枝園

地址：荃灣川龍大帽山大橋村（沿引水渠步行約600米至編號S7100處到達）

交通：

-小巴：80川龍小巴（在大橋村落車）

-九巴：51九巴（在大橋村落車）

-的士：曹公潭康樂中心再上約800米（左邊大橋村停車場落車）

收費：$100／位，到場支付（現金或支付寶），

開放時間：上午9時至下午6時

電話：Whatsapp 95876838（Boson Leung荔枝先生）

詳情：https://www.facebook.com/TMSLycheeGarden/posts/pfbid0svsjKwB3zZYk7RNXNpYT4W4yvGbJD87D7Pmyc9urBtfXfFWYJGBHEUzzGhKNw1Ral?locale=zh_HK

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