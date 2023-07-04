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Apple 早前在 WWDC23 公布 2023 年度 Apple Design Awards 設計大獎名單，由全球 Apple 編輯就多元包容、趣味體驗、互動交流、社會影響、視覺藝術及創新思維 6 個類別，評選出 12 個年度最佳 App，由實用工具 app 至遊戲都有，當中包括華爾街日報都讚的最佳語言學習App、超好用體能訓練追蹤工具、旅行接機必用的航班追蹤器！

Apple Design Awards 設計獎今年從 36 位決賽入圍者中挑選出 12 款頂尖 app 及遊戲予以表揚。

【多元包容】

Apple Design Awards設計大獎 01｜Universe — Website Builder（美國）︰自己網站自己整

不論是開設網店或想打造個人 portfolio 網站，由美國 Universe Exploration Company 團隊研發的 Universe 可以幫助大家製作出最稱心的網上店面、藝術家大本營、社群頁面或個人網站，並有嵌入「動態字體」及「旁白」等功能，操作簡單方便，不識 coding 都用到，大大降低自製網站的門檻及複雜度。

詳情︰https://apps.apple.com/hk/app/universe-website-builder/id1211437633

Apple Design Awards 設計大獎 02｜stitch.（泰國）

在「多元包容」類別中得獎的，還有刺繡遊戲 app《stitch.》，Apple 大讚這個 app 具跨世代的吸引力，能為玩家帶來平靜詳和、沉澱身心的刺繡藝術。而且遊戲支援多種語言，並為色盲、弱視及對動態敏感的玩家提供度身訂造輔助使用功能選項，符合支持不同背景、能力及語言人士的條件，讓不同人都可以投入遊戲當中。

詳情︰https://apps.apple.com/us/app/stitch/id1581052096

下一頁︰華爾街日報都讚最佳語言學習APP／旅行＋接機必用航班追蹤APP！







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