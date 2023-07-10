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香港小姐每年都是香港娛樂圈的一大盛事，而不少人都會十分關注香港小姐的入選名單。而今年的《2023年度香港小姐競選》的入圍佳麗名單在昨日已經出爐，不過，有一位成功入圍的佳麗就在個人社交平台宣布退選，所以最後入選的佳麗一共為17位，一齊看看入圍名單！



《2023年度香港小姐競選》暫定於2023年8月27日舉行，有26位準佳麗參加「終極面試」，接受曾志偉等評審嚴格考核，現場觀眾更會參與評分，最後選出18位佳麗！

而在昨日圍佳麗名單已經出爐。不過，大熱的「翻版王祖賢」賀怡雯（Lea）因個人原因，在社交平台宣布退選，所以最後佳麗名單上只有17人。另外，今日更公布了由觀眾投票選出的「一見鍾意」佳麗，三位都是今年的大熱人選，分別是第一名的15號的莊子璇、第二名的16號郭佩文及第三名的17號王敏慈。即睇入圍名單！誰是你的心水佳麗呢？

大熱「翻版王祖賢」賀怡雯（Lea）因個人原因退選

《2023香港小姐競選》入圍名單

《2023香港小姐競選》入圍名單包括：吳詠婷（Anna）、黃泳嘉（Jessica）、鄧凱文（Eris）、王怡然（Lynn）、梁倩淇（Debbie）、胡睿涵（Hanna）、毛志琛（Viktoria）、姜依宁（Jenny）、潘明璇（Michelle）、陳霈錤（Hera）、周婷（Jennifer）、梁晶晶（Nicole）、陳曉彤（Cindy）、 陳怡名（Zora）、莊子璇（Hilary）、郭珮文（Juliana）、王敏慈（Lovelle）。

香港小姐2023│1號 吳詠婷（Anna）

年齡：19

香港小姐2023│2號 黃泳嘉（Jessica）

年齡：22

香港小姐2023│3號 鄧凱文（Eris）

年齡：23

香港小姐2023│4號 王怡然（Lynn）

年齡：21

香港小姐2023│5號 梁倩淇（Debbie）

年齡：24

香港小姐2023│6號 胡睿涵（Hanna）

年齡：18

香港小姐2023│7號 毛志琛（Viktoria）

年齡：26

香港小姐2023│8號 姜依宁（Jenny）

年齡：23

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