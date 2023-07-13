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2023-07-13Text: Louise Yuen

日本最受歡迎豪華酒店排行榜Top 10！箱根溫泉旅館佔3間！邊間被封全國餐飲實力最強？no.1連奧巴馬都是所屬品牌粉絲

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　　日本訂酒店網站 Relux 向來以放鬆（Relax）和奢侈（Luxury）為定位，主打日本各地的高級酒店及溫泉旅館。網站最近公布了 2023 年上半年最歡迎酒店及旅館排名，據 2022 年 12 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日期間的站內訂購量，選出最人氣的日本住宿 Top 10 名單！10 強人氣榜當中，港人最熟悉的箱根溫泉酒店佔 3 間 ，有酒店更以「全國料理實力第一」姿態打入第二名。到底登上冠軍寶座的沖縄 resort 是何方神聖？連奧巴馬都是其所屬酒店品牌的粉絲！

 

2023年上半年最歡迎日本酒店排名（第 6 至 10 位）

 

第 10 位︰馥府京都 ふふ 京都（京都）

第 9 位︰馥府箱根 ふふ 箱根（神奈川縣）

第 8 位︰西伊豆リゾート 雲と風と（靜岡縣）

第 7 位︰箱根・芦ノ湖 はなをり（神奈川縣）

第 6 位︰はつはな（神奈川縣）

 

馥府京都

箱根・芦ノ湖 はなをり

 

下一頁︰第5位係熱海新酒店！足不出戶浸溫泉睇煙花

 

 

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