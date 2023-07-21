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2023-07-21Text: Kennis Wong

書展2023 | 今明兩日逛「夜書市」！九巴、城巴加開10條特別過海班次！覆蓋九龍、新界各區超方便！即睇班次及車資

#書展 #九巴 #新界 #特別班次 #巴士 #九龍 #夜書市 #城巴

　　書展2023開鑼！趁著周末，香港書展今天及明天（7月21至22日）特地延長開放時間至晚上11時，大家可以由日行到夜！為配合「夜書市」，九巴及城巴都加開共10條特別過海班次，包括九龍、新界各個地方，讓大家即使留到完場，都不用擔心沒有車回家！

 

書展交通安排 ︳ 1. 往九龍區：4大路線經九龍城、藍田、九龍灣等區

 

　　住在九龍的朋友注意！九巴及城巴合共有4條路線前往九龍城、藍田、九龍灣等地，價錢由$19.2至$23.1不等，不過下車點主要集中在附近地方，大家可以快速回家，不用兜路！假如想乘搭特別班次，必須留意時間，有些班次早於完場前就會開出！

 

城巴及九巴合辦

 

1.    111R：由博覽道會展二期外開往觀塘裕民坊公共運輸交匯處

途經地點：紅隧轉車站、紅磡、九龍城轉車站、九龍灣

服務時間：晚上10時10分至11時10分

班次：20分鐘一班（共4班）

價錢：$19.2

 

2.    108R*：由博覽道東近會議道開往啟業

途經地點：紅隧轉車站、紅磡、九龍城轉車站、譽．港灣、啟德、麗晶

服務時間：晚上10時10分至11時10分

班次：30分鐘一班（共3班）

價錢：$19.2

 

3.    148R：由博覽道會展二期外開往青衣（長安）

途經地點：奧運站、長青、長康、青衣邨、長亨、長宏、長安

服務時間：晚上10時10分至11時10分

班次：20分鐘一班（共4班）

價錢：$28.1

 

九巴：

 

1.    603R*：由菲林明道香港萬麗海景酒店外開往安泰（西）

途經地點：觀塘轉車站、藍田、油塘、碧雲道、秀茂坪、寶達、安達

服務時間：晚上10時30分至11時

班次：30分鐘一班（共2班）

價錢：$23.1

 

*乘客亦可在入境事務大樓巴士站上車

 

（圖片來源：九巴）

 

九巴詳情請按此

城巴詳情請按此

 

下一頁：前往新界區巴士路線

 

 

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