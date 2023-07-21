加入最愛專欄 收藏文章

書展2023開鑼！趁著周末，香港書展今天及明天（7月21至22日）特地延長開放時間至晚上11時，大家可以由日行到夜！為配合「夜書市」，九巴及城巴都加開共10條特別過海班次，包括九龍、新界各個地方，讓大家即使留到完場，都不用擔心沒有車回家！

書展交通安排 ︳ 1. 往九龍區：4大路線經九龍城、藍田、九龍灣等區

住在九龍的朋友注意！九巴及城巴合共有4條路線前往九龍城、藍田、九龍灣等地，價錢由$19.2至$23.1不等，不過下車點主要集中在附近地方，大家可以快速回家，不用兜路！假如想乘搭特別班次，必須留意時間，有些班次早於完場前就會開出！

城巴及九巴合辦：

1. 111R：由博覽道會展二期外開往觀塘裕民坊公共運輸交匯處

途經地點：紅隧轉車站、紅磡、九龍城轉車站、九龍灣

服務時間：晚上10時10分至11時10分

班次：20分鐘一班（共4班）

價錢：$19.2

2. 108R*：由博覽道東近會議道開往啟業

途經地點：紅隧轉車站、紅磡、九龍城轉車站、譽．港灣、啟德、麗晶

服務時間：晚上10時10分至11時10分

班次：30分鐘一班（共3班）

價錢：$19.2

3. 148R：由博覽道會展二期外開往青衣（長安）

途經地點：奧運站、長青、長康、青衣邨、長亨、長宏、長安

服務時間：晚上10時10分至11時10分

班次：20分鐘一班（共4班）

價錢：$28.1

九巴：

1. 603R*：由菲林明道香港萬麗海景酒店外開往安泰（西）

途經地點：觀塘轉車站、藍田、油塘、碧雲道、秀茂坪、寶達、安達

服務時間：晚上10時30分至11時

班次：30分鐘一班（共2班）

價錢：$23.1

*乘客亦可在入境事務大樓巴士站上車

（圖片來源：九巴）

九巴詳情請按此

城巴詳情請按此

下一頁：前往新界區巴士路線





