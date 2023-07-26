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2023-07-26Text: Sammy Leung

日本網民票選！30世代人氣女星排行榜！新垣結衣竟只排第3？第一名大比數拋離其他女星

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　　大家常看日劇嗎？如果常看日劇，應該對30多歲的日本女星一點都不陌生。之前曾介紹了外國網民票選的最佳韓國男演員及女演員，今次就到日本市民票選的最受歡迎30世代女星排名，大家熟悉的新垣結衣都只是排第3。一齊看看到底誰最受歡迎，還有她們演過甚麼電視劇！

 

延伸閱讀：

 

網民票選歷年最佳韓國男演員排行榜

網民票選歷年最佳韓國女演員排行榜

 

　　日本排行榜調查網站「rankingoo」，推出「30世代人氣女星排行榜」，在今年6月中票選出30多歲女星最受歡迎的排名，投票一共有11,822名日本人參加，結果令人驚訝，因為連香港人喜愛的女神新垣結衣都只是第三名，究竟誰在日本最受歡迎呢？

 

日本人氣女星│第10名. 多部未華子：267票

 

　　第10位是今年34歲多部未華子，在2003年出道的多部未華子曾出演多套電視劇及電影，包括《只想告訴你》、《只是先出生的我》、《明察小會計》、《我的家政夫渚先生》等等。

 

圖片來源：MY FAMILY

 

　　於2022年上映的電視劇《救參家族》（MY FAMILY），多部未華子再次和二宮和也合作，故事講述遊戲公司社長和名媛妻子，看似幸福，但實質夫婦關係早出現問題。一天，他們的女兒突然被綁架，為了救出愛女，他們可以怎樣做呢？大家可以在mytvsuper上看！

 

圖片來源：MY FAMILY

圖片來源：MY FAMILY

 

　　多部未華子作品推介：《只想告訴你》、《詐欺遊戲：再生》、《深夜食堂 電影版》、《原以為命中注定的戀愛不會降臨》、《只是先出生的我》、《明察小會計》、《我的家政夫渚先生》、《MY FAMILY》

 

圖片來源：我的家政夫渚先生

 

下一頁：日本30世代人氣女星第9名

 

 

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