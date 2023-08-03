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國際旅遊雜誌《Travel + Leisure》近期公布「亞太區奢華大獎」（T+L Luxury Awards Asia Pacific），由亞太地區旅遊專家及及各地讀者票選出心目中的最佳酒店，並按日本、南韓、新加坡、越南等 16 個地區釋出當地奢華住宿的最新名單。要知道泰國向來是港人的度假勝地，今次為大家一次過揭曉當地最佳城市酒店、泳池酒店、酒店Spa排名！

【最佳城市酒店】（City Hotels）

榮登最佳城市酒店榜首是 IHG 洲際旗下的精品酒店 Kimpton Maa-Lai Bangkok，自 2020 年開幕至今人氣居高不下，全因酒店位置方便，離 Chit Lom 地鐵站不過 10 分鐘步程，而且酒店房設計簡約時尚，尤其是「網紅房」Maa-Lai Suite，以全白浴室配上碗型大浴缸，望出去還可以欣賞曼谷景色， 超 IGable。

（圖片來源︰IG @kimptonmaalaibangkok）

（圖片來源︰IG @kimptonmaalaibangkok）



位列第二的 Capella Bangkok 也來頭不少，其奢華酒店品牌 Capella 遍布馬爾代夫、三亞、悉尼、新加坡、上海等地。同於 2020 年落戶泰國，即在曼谷湄南河邊開設度假村。101 間套房和別墅面積由 657 呎起，全用落地大玻璃窗及私人露台，可以無遮擋欣賞河畔美景；每間房更安排私人助理，為大家打點入住期間的所有細項，等你專心歎世界。

（圖片來源︰IG @capellabangkok）

（圖片來源︰IG @capellabangkok）

第1位︰KIMPTON MAA-LAI BANGKOK

第2位︰CAPELLA BANGKOK

第3位︰PARK HYATT BANGKOK

第4位︰MANDARIN ORIENTAL, BANGKOK

第5位︰FOUR SEASONS HOTEL BANGKOK AT CHAO PHRAYA RIVER

第6位︰SINDHORN KEMPINSKI HOTEL BANGKOK

第7位︰ANANTARA SIAM BANGKOK HOTEL

第8位︰THE STANDARD, BANGKOK MAHANAKHON

第9位︰THE SIAM

第10位︰THE ST. REGIS BANGKOK

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