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又到一日遊系列的時間，之前曾經介紹過不少本地遊，包括薄扶林、屯門等等。最近，政府宣布大埔三門仔海濱單車徑開通，好，那今次就來個大埔一日遊！大埔真的好多打卡地及美食，好像是傳統中式建築香港鐵路博物館、洗滌心靈慈山寺、大埔墟人氣豬扒麵等等。一齊來個放鬆身心之旅吧！

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大埔一日遊│1. 香港鐵路博物館：舊火車站改建！睇傳統蒸汽火車

香港鐵路博物館位於舊大埔墟火車站的原址，由1913年落成的舊火車站改建而成，現在成為了戶外主題博物館，而博物館的大樓是傳統中式斜屋頂的建築，充滿歷史的味道。

圖片來源：Google Map截圖

大家可以看到實體的傳統蒸汽火車、1950年代澳洲製造的柴油發動機及古董車廂等等；而舊火車站大樓內設有展覽廳、舊售票處及訊號控制室，大家都可以看到香港鐵路的發展歷程。

圖片來源：heritagemuseum.gov.hk



圖片來源：heritagemuseum.gov.hk



圖片來源：heritagemuseum.gov.hk



圖片來源：heritagemuseum.gov.hk

香港鐵路博物館

開放時間：

-星期一、三至日及公眾假期：上午 10 時至下午 6 時

-聖誕前夕及農曆新年除夕：上午 10 時至下午 5 時

-星期二(公眾假期除外)、農曆年初一及初二休館

地址：新界大埔大埔墟崇德街13號

詳情：https://www.heritagemuseum.gov.hk/tc/web/hm/museums/railway.html

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