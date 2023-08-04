加入最愛專欄 收藏文章

以香港為母港的全新郵輪「名勝世界壹號」今年 4 月首航，主打來往香港、台灣及澎湖的短線遊，而且今年 9 月又加開香港出發至海南島三亞的新航線！郵輪最近有新優惠，預訂 9 月出發香港往高雄的指定行程及客房，第二位額外加 $1，即可上船任玩任玩，超吸引！

目前在全亞太地區航速最快的「名勝世界壹號」，全船共 13 層，提供多達 928 間客房，載客量達近 1,900 位，並以海上度假村為定位，有齊國際郵輪應有的豪華設施。最具標誌性一定是位於 12 樓的羅馬泳池，設凱撒滑水道及溫水池；星座劇院則可免費於船上欣賞電影及世界級魔術表演「海上幻影」；VR探索館又可體驗最新虛擬實境（VR）和擴增實境（AR）的刺激遊戲，上船唔憂無節目！餐廳及酒吧亦多達 18 間，包括免費的星夢餐廳、麗都自助及燒烤餐廳、中菜廳百味軒等，另外也設火鍋、海鮮燒烤餐廳，選擇甚多。

【名勝世界壹號小知識】

排水量︰ 75,338 噸

長度︰ 268 米

寬度︰ 32 米

甲板層數︰ 13

載客量︰ 1,856（下舖床位）

客房數量︰ 928

承建商︰德國 Meyer Werft

郵輪客房則有 7 種房型，由基本的內側客房、露台客房至豪華之最 The Palace 皇宮套房都有。像皇宮套房面積約 85 平方米，不只設客廳、用餐區，更有寬敞的私人露台配按摩池！KKday 最近推出名勝世界壹號優惠，由即日起至 8 月 30 日，預訂內側客房、海景客房、露台客房，第二位只需額外加 $1 即可上船玩勻不同設施！以9 月出發的香港往高雄 3 日 2 晚行程為例，本來每人人要成 $3,700 包遊輪雜項費用、港務費及稅項，折後人均低至 $1,850 起，超吸引！

詳情︰www.kkday.com/zh-hk/product/138804?cid=9429







etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情