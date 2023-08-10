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2023-08-10Text: Sammy Leung

短線遊 | 深圳5大高CP值按摩店！全部24小時開放！任食Häagen-Dazs / 日系裝修水療 / ￥168起包按摩開餐

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　　一說到深圳，不少人應該都會想起按摩，如果六日可以到深圳來個短Trip，仲可以揼骨按摩放鬆一下，真的是人生一大樂事。今次為大家整合了5間不同特色的按摩店，全部都可以過夜，24小時開放。即睇深圳按摩好去處！

 

　　**部分過夜有機會要收取額外費用，所以大家去之前要問清楚有沒有額外收費！另外，在星期六日這些場所都會比較多人，大家平日去的話，會玩得更舒服。

 

深圳按摩│1.湯悅（福田車公廟店）：$172買24小時套票玩足一日！鹽石浴、火山石浴都有

　　湯悅福田車公廟店是一間相當出名的連鎖水療中心，裡面有湯泉、汗蒸、足療、按摩、茶藝等等。先看看按摩方面有甚麼選擇！按摩可以揀日式按摩、泰式按摩、SPA按摩等等。而大堂的服務有刮痧、拔罐、頭頸肩等。而去過的網友指，周末去會較多人，提議大家可以提早去找位置。

 

 

　　如果大家想玩足24小時，可以選擇24小時套票，會包淋浴、湯池、汗蒸房、玉石浴、鹽石浴、火山石浴、蒙古包蒸房等，另外主食及飯品都會提供，大家可以選擇吃川、湘、粵菜。

 

 

 

　　房間方面，會有足療房2人間、4人間、5人間、按摩大床房、豪華按摩房、spa房、棋牌室等。感得悶的話更可以玩ps5、去網吧上網、在電競室和朋友打機。

 

 

 

 

 

湯悅（福田車公廟店）

收費：港幣172起

地址：廣東省深圳市福田區泰然九路14號

詳情按此

 

下一頁：傳統按摩場所+超多按摩服務選擇

 

  • by Senior Editor

    Sammy Leung

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情

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