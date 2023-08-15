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由貿發局舉辦的美食博覽、美與健生活博覽、家電．家居．博覽將由 8 月17日一連五天在會展登場。香港國際茶展與全新美食商貿博覽同時也將於8月17至19日期間展出，這兩項貿易展覽首兩日主要開放給貿易買家，最後一天才開放予公眾及買家；連同中醫藥會議（8月17及18日），各大活動將於後天隆重開幕。博覽除了搜羅世界各地的美食佳餚，同場更由美食、保健、時尚美妝、家品電器、茶藝，到中醫學資訊亦一應俱全。

以香港國際茶展為例，除了匯聚環球展商，有齊中外聞名的福建、湖南、江蘇、貴州等地的茶商外，今年更有首次亮相的肯亞展團，把各地琳瑯滿目的名茶、茶產品及茶具帶到會展，包括現代版潮州功夫茶、濃縮奶茶、日本手工鐵壺等特色產品。此外，茶展期間亦會舉行「香港國際茶展名茶比賽」，由專業茶評家以盲品方式選出「最佳滋味」、「最佳香氣」等獎項，入場人士更可在8月19日早上入場，免費試飲得獎名茶。

連同全新登場的美食商貿博覽，香港國際茶展的首兩天展期為貿易展，而8月19日則開放予公眾及買家進場參觀。圖為2022年香港國際茶展盛況。

另外，現代化中醫藥國際協會聯合香港貿發局和八大科研機構將舉辦一個以「中醫藥的傳承與創新」為主題的國際現代化中醫藥及健康產品會議，會議將於8月17及18日一連兩天舉行，為業界提供專業中醫藥資訊。來自英國、新加坡、日本、韓國、中國內地和香港等地的多位重量級講者將分享中藥新藥研發和分享產品商業化成功的案例，絕對會令入場人士大開眼界。這次會議將採用現場和網上融合模式進行，無論線上線下參與都能與講者共同交流、一同探討中醫藥的未來發展。

今年國際現代化中醫藥及健康產品會議主題為「中醫藥的傳承與創新」，會議將採用現場和網上融合模式，無論線上線下參與都能與講者共同交流。圖為2022年國際現代化中醫藥及健康產品會議中的研討會。

美食博覽2023及同場展覽的電子入場券可於即日起透過票務合作夥伴AlipayHK及內地支付寶手機應用程式；以及01空間電子門票銷售平台、全線7-11、Circle K便利店，及八達通手機應用程式購買。如欲掌握更多最新活動詳情，可瀏覽香港國際茶展網站（https://www.hktdc.com/event/hkteafair/tc）。







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