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早在 1931 年落成的三級歷史建築「長洲戲院」是香港碩果僅存的戰前戲院之一，從前總是高朋滿座熱鬧非常，可惜自 1997 年停業後一直荒廢……戲院最近經翻身活化，搖身一變成為島上最新文青地標，並剛於 8 月 21 日正式試業，即睇必睇亮點。

長洲戲院

活化後的長洲戲院佔地逾 3.8 萬平方呎，並分為長洲文化館、啞鈴資訊中心、1931 影棚及銀幕大笪地 4 個主題區，集長洲傳統活動、藝術文化、本地電影等元素於一身。目前長洲戲院園區都是免費入場，但區內每個項目收費介乎每人 $180 至 $348 。

長洲戲院｜01 銀幕大笪地︰萬呎草地變戶外戲院！Chill住睇戲歎cocktail

甫入長洲戲院建築前，大家先經過銀幕大笪地，這片大草坪有成 1 萬平方呎，除了不時舉辦電影夜及音樂會，甚至有新晉導演或學生到場分享拍攝心得，支持本土電影創作；場內也設帆船造型的美食攤位，提供超過 10 款以長洲本土特色設計的雞尾酒，價錢 $60 至 $80 不等，讓大家在輕鬆氛圍下 chill 住欣賞電影！

銀幕大笪地

帆船造型美食攤位提供多款特色雞尾酒。

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