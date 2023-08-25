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2023-08-25Text: Sammy Leung

自駕遊 | 內地3大租車公司推介！邊間多車型選擇？日租超平？睇埋租車+自駕遊6大注意點

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　　不少人出行、旅遊及公幹都會想自己駕車，一來不如坐公共交通公具，二來又不用日日坐的士。所以今次就先介紹內地3間較有規模的租車公司，大家可以揀選比較合適自己的，另外，還有一些在內地租車的小貼士。即睇！

 

內地租車公司│1. 神州租車：最多車型選擇

 

　　「神州租車」全國都有分店，大家可以在App上選好車才去門店取，十分方便！而以深圳為例，多個區都有門市，大家可以在羅湖口岸附近取車。

 

圖片來源：神州租車

 

　　編輯試以9月2日至9月3日為例子，當日有49款車型可以選，最平價錢為每日¥178，這個價錢有超多牌子的車選擇！不過要留意，除了車輛租賃及服務費外，大家必須付基礎服務費、車輛整備費。而其他費用就會視乎你的需要，好像送車上門服務費、上門取車服務費、跨網點還車服務費、異地還車服務費、加油服務費、超時服務費等。

 

圖片來源：神州租車

 

　　而「神州租車」租車方法很簡單，只要以下3個Steps：

 

1.    註冊成為會員

2.    確定取還的地址時間、車型、承租人及訂單確認

3.    取車還車

 

　　不過要留意以下1點：

 

●　需要的文件：身份證、國內有效駕駛證、澳港內地通行證

 

詳情按此

 

下一頁：超多取車還車點+網站最好用

 

  • by Senior Content Editor

    Sammy Leung

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