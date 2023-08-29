吃喝玩樂

玩樂 What’s On

加入最愛專欄　 收藏文章　

2023-08-29Text: Louise Yuen

台灣米芝蓮2023｜最新必比登推介出爐！台北人氣陳董藥燉排⻣、⾩杭⾖漿無份？26間新上榜餐廳名單公開︰台菜/街頭小食/甜品新貴一文睇晒

#美食地圖 #甜品 #輕旅行 #米芝蓮 #小食 #季風 #HUGH dessert dining #小酌之家 #小酌之家 #台中 #台北 #必比登推介 #沙卡 #老士官擀麵 #夜間部爌肉飯 #MINIMAL #甜品店 #台南 #米粿 #阿文米粿 #阿文米粿 #七股養蚵園家 #好農家米糕 #好農家米糕 #西羅殿牛肉湯 #黃家蝦捲 #三好一公道當歸鴨 #謝掌櫃 #黑琵食堂 #誠實鍋燒意麵 #吃麵吧 #吃麵吧 #昭明海產家庭料理 #昭明海產家庭料理 #貳哥食堂 #阿香的廚房 #咕嚕咕嚕原住民音樂餐廳 #前金肉燥飯 #肉燥飯 #侯記鴨肉飯 #老爺美食館 #廖記米糕 #米院子油飯 #Apis Grill #0+3

　　台灣旅行，識食一定去勻地道小店及夜市掃街。台灣米芝蓮近日公佈最新必比登推介名單，選出台北、台中、台南及高雄最「物有所值」的餐廳及街頭小吃，今年共 139 間餐廳及街頭小吃上榜，單是台北就有 45 間，數量冠絕四地；其次是台南，上榜店家達 36 間；而台中和高雄分別有 31 及 27 間。名單當中 26 間餐廳更是首度入圍 ，有齊台菜、街頭小食至甜品新貴！

 

台灣米芝蓮必比登推介｜台北︰3間餐廳新上榜！人氣陳董藥燉排⻣、⾩杭⾖漿無影落榜？

 

　　今年上榜台灣米芝蓮必比登推介的過百間餐廳、街頭小吃當中，台北就佔據 45 席，雖然對比去年減少 12 間，但上榜店舖數目仍冠絕四地。人氣名店如「大橋頭老牌筒仔米糕」、「源芳刈包」、「無名推車燒餅」、「阿國切仔麵」、「雙月食品」繼續冧莊，其中 3 間更是新上榜，有主打純素料理的「季風」、首間西式甜品餐廳「HUGH dessert dining」，以及用新鮮海鮮炮製台灣菜的「小酌之家」，各具特色。

 

季風（圖片來源︰IG @monsoontaiwan）

 

 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文

Emma Chen（@emma0319）分享的貼文

 

　　●    季風︰主廚擅長以家鄉苗栗的食材炮製純素料理，重新闡述客家飲食文化，當中以高麗菜包裹梅乾菜、馬鈴薯泥，再經煙燻火烤的主菜就獲點名讚賞。

 

　　●    HUGH dessert dining︰首間新上榜的西式甜點餐廳，堅持以時令食材製作 6 至 7 道甜點的套餐，米芝蓮都讚各道甜品精美如藝術品。

 

　　●    小酌之家︰只用新鮮海釣的漁獲，煮出滋味出色的台式佳餚，以中藥材慢火燉煮 2 小時的鮑魚燉烏骨雞湯天是必試 item。

 

　　不過 4 間港人熟悉的食肆卻意外落榜，當中包括饒河夜市必吃的「陳董藥燉排⻣」、人龍早餐店「⾩杭⾖漿」、老字號「永康⽜⾁麵」及「北平陶然亭」。

 

⾩杭⾖漿（圖片來源︰michelin guide）

 

下一頁︰台中米芝蓮一星餐廳主理甜品店+3間台菜新上榜！

 

  • by Senior Content Editor

    Louise Yuen

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

更多玩樂 What’s On文章
你可能感興趣
#美食地圖 #甜品 #輕旅行 #米芝蓮 #小食 #季風 #HUGH dessert dining #小酌之家 #小酌之家 #台中 #台北 #必比登推介 #沙卡 #老士官擀麵 #夜間部爌肉飯 #MINIMAL #甜品店 #台南 #米粿 #阿文米粿 #阿文米粿 #七股養蚵園家 #好農家米糕 #好農家米糕 #西羅殿牛肉湯 #黃家蝦捲 #三好一公道當歸鴨 #謝掌櫃 #黑琵食堂 #誠實鍋燒意麵 #吃麵吧 #吃麵吧 #昭明海產家庭料理 #昭明海產家庭料理 #貳哥食堂 #阿香的廚房 #咕嚕咕嚕原住民音樂餐廳 #前金肉燥飯 #肉燥飯 #侯記鴨肉飯 #老爺美食館 #廖記米糕 #米院子油飯 #Apis Grill #0+3
更多吃喝玩樂文章
編輯推介
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
雙幣交易
貨幣攻略
More
Share