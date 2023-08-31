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隨住超強颱風蘇拉逐步靠近廣東東部沿岸，天文台預料本港明天日間天氣將顯著轉壞，有狂風大驟雨，擬明天改發 8 號烈風或暴風信號。航空公司如國泰已公布彈性機票安排，指定日子內可免費改機票！高鐵同樣受颱風蘇拉影響，取消多班列車；本港大部份戲院院線雖在 8 號風球仍照常營業，但戲飛的換票安排各有不同，今次為大家整理各大打風退票、換票安排。

（圖片來源︰unsplash）

【航空公司安排】

正值旅遊旺季，航空公司如國泰自昨日起公布其彈性機票安排，即使航空未被取消，大家亦可於指定日子免費改機票。而香港航空及 HK Express 所有航班暫時仍運作正常，尚未有進一步安排。建議大家前往機場前於香港國際機場官網（按此）或「My HKG」App，查閱航班最新動態。

香港國際機場官網詳情︰www.hongkongairport.com/tc/flights/departures/passenger.page

國泰︰免費改機票！市區預辦登機櫃檯暫停服務

國泰航空剛於官網公布，由於強颱風蘇拉正迫緊香港，多班原定於 9 月 1 日（星期五）及 9 月 2 日（星期六）往來香港國際機場的航班將受到影響。若大家的航班已被取消，或因延誤而錯過，航空公司表示將自動重新預訂至下一個可供乘搭的航班，並以電郵通知新航班詳情。另外，位於香港站的市區預辦登機櫃檯將於 9 月 1 日（星期五）或 9 月 2 日（星期六）暫停服務。

國泰同時豁免所有往返香港航班機票的重新訂位、更改航點的手續費用，唯一要求是大家需於 9 月 2 日前更改機票，旅程則於 9 月 30 日或之前完成即可。

詳情︰https://www.cathaypacific.com/cx/zh_HK/prepare-trip/travel-advisories/affected-flights-due-to-typhoon-saola.html

（圖片來源︰Cathay Pacific 官網截圖）

HK Express︰兩日取消達70班航班！可免費改機票/ 申請退款

HK Express 也剛公布 9 月 1 日及 2 日將取消多達 70 班離港及抵港的航班，受影響的旅客將收到相關的電郵及手機短訊通知，並提供免費更改原定航線機票、申請以代金券形式全額退款，以及退回整張訂單或受影響之航段款項的應對方案。詳情如下︰

9 月 1 日

由香港出發之受影響航班︰

UO110, UO112, UO116, U132, UO172, UO226, UO558, UO620, UO622, UO624, UO626, UO628, UO638, UO650, UO652, UO688, UO694, UO700, UO702, UO744, UO760, UO820, UO826

抵港之受影響航班︰

UO111, UO113, UO117, UO133, UO173, UO559, UO601, UO619, UO621, UO627, UO639, UO651, UO653, UO687, UO689, UO691, UO695, UO701, UO703, UO705, UO755, UO761, UO821, UO827, UO849, UO851, UO871

受影響之航線︰

台北、高雄、台中、寧波、峴港、福岡、東京(羽田)、首爾(仁川)、東京(成田)、大阪(關西)、曼谷、清邁、布吉、沖繩、鹿兒島、名古屋

9 月 2 日

由香港出發之受影響航班︰

UO130, UO550, UO600, UO618, UO686, UO690, UO704, UO760, UO820, UO848, UO850, UO870

抵港之受影響航班︰

UO131, UO227, UO551, UO623, UO625, UO629, UO761, UO821

受影響之航線︰

曼谷、河內、高雄、名古屋、寧波、沖繩、大阪(關西)、布吉、東京(成田) 、東京(羽田)、福岡、首爾(仁川)

選項 1︰更改原定航線之出發日期

免費更改出發日期及豁免票價差額一次

必須於 2023 年 9 月 2 日或之前提出有關更改安排

新旅遊日期必須於原定出發日期起四個星期內出發,並須受機位供應限制

選項 2︰以代金券形式申請全額退款

必須於 2023 年 9 月 15 日或之前遞交有關申請

選項 3︰退回整張訂單或受影響之航段之款項

必須於 2023 年 9 月 15 日或之前遞交有關申請

香港航空官網（按此）

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