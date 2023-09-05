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大家最近看了甚麼好電影或者是劇集呢？來到9月，又是時候說說今個月有甚麼電影、劇集可以看了！今次一共會介紹15套電影及劇集，除了有Disney+、Netflix、黃Viu 推介，今次還會有ViuTV及TVB的劇集推介！

【9月片單｜新上映電影推介】1.從前的我們 - Past Lives：24年前失去聯絡的青梅竹馬重聚

美國浪漫劇情電影《從前的我們》是一套很多人大讚的電影，故事講述了兩個青梅竹馬重聚後的故事，Hae Sung、Nora在24年前因為搬家而失去聯絡。而在12年後，他們二人通過Skype重新聯繫，但很可惜二人未能見面，又因女主角想認真專注於寫作而再次停了聯繫。再過多12年，二人彼此都有自己的生活，而在一次情況下再相遇，這對青梅竹馬在24年後，到底能否會在一起呢？

即睇預告片︰

上映日期：已上映

【9月片單｜新上映電影推介】2. 喜歡這個我 - I am What I am：不愛不婚都可以活得很好

日本電影《喜歡這個我》是一套有關無性戀者的電影，主角在從未愛戀過，也不會覺得誰吸引。雖然相親時會遇到志趣相投的人，但都未能發展下去。面對家人的催婚、社會的眼光，女主角認為自己就算是自己一個生活、不愛不婚，都可以活得很好。

上映日期：已上映

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