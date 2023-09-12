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大家自開關以來，是否狂煲旅遊節目、旅行一個接一個？不只大家周遊列國，連各大電視台都請來藝人帶大家用眼睛環遊世界！HOY TV繼《去邊啊Do姐》由鄭裕玲與幾個眾年輕男藝人旅行引起一時熱話後，又請來黃德斌破例擔任主持，與演員王丹妮到日本四國來一場靜修之旅！暫時未能請大假去旅行的朋友，不如睇住電視旅遊節目跟一眾藝人走訪世界各地！

旅遊節目 ︳ 1. HOY TV《去邊啊Do姐》（Where Do Do you go）：鄭裕玲率5大男神走遍歐亞兩地！

Do姐鄭裕玲離巢舊東家TVB後，首次主持其他電視台節目！今次Do姐率領5位人氣男神林家謙、魏浚笙（Jeffrey）、Tyson Yoshi、洪嘉豪及應智越（細貓）拍攝旅遊節目《去邊啊Do姐》，展開無間斷歐亞之旅，與他們分別到訪日本、奧地利、德國及韓國。節目已經播到中段，幾位男神面對演藝圈大前輩亦不怯場，周不時跟Do姐開玩笑，還一起拍下很多幕後花絮，粉絲們一定看得十分過癮！

（圖片來源：HOY TV）

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林家謙跟好友Tyson Yoshi、Serrini等人互動時經常互串的相處模式，令Do姐在節目內不停說他是「Mean哥」，但林家謙跟Do姐開玩笑，Do姐亦沒有架子地「接招」！Jeffrey更不停說「唔係啊」反駁Do姐，令她忍不住責罵Jeffrey，激氣場面十分搞笑！洪嘉豪亦發揮貪玩性格，大派爛gag，更成功問到Do姐這個藝名的來源！Do姐點解叫Do姐，你又知唔知？

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《去邊啊Do姐》

播放日期：9月4日起逢星期一至五晚上8時半

播放平台：HOY TV

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旅遊節目 ︳ 2. HOY TV《四遊記》：黃德斌首次做主持！與王丹妮走遍日本四國88間寺廟朝聖減壓！

黃德斌於演藝圈多次首次主持就出埠！他與演員王丹妮拍攝《四遊記》，走遍日本四國德島縣、高知縣、愛媛縣、香川縣參與多個心靈平靜活動，包括瀑布修行、水中坐禪、打坐、冥想及寫經等。

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有靜態活動，亦有動態活動。兩位運動之人更在被譽為「全世界最好單車路線」踏單車放鬆一下。黃德斌更在節目中分享自己的低潮期。節目9月18日開播，除了有靚景看外，觀眾們都可以更了解兩位藝人！

（圖片來源：IG@ kennywong8384）

《四遊記》

播放日期：9月18日起逢星期一至五晚上9時

播放平台：HOY TV

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