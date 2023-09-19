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中秋節快到，大家諗到去邊度賞月未？天文台早前發布中秋節賞月錦囊，告訴大家中秋前夕、正日及翌日滿月的最佳觀賞時間！如果大家想與親朋好友一邊吃月餅一邊賞月，不妨到以下地點，在最佳時間抬頭看夜空！

中秋節2023 | 幾點是觀賞滿月最佳時間？

今年的滿月會在中秋正日，即9月29日黃昏時分出現！如果天朗氣清，大家可以在中秋前後看到又大又圓的明月！天文台公布9月28日至30日的月出、月落，以及正日滿月時間。除此之外，又分享了「上中天」，即月球橫越香港子午線的時刻，這時候月球位於正南方，仰角為全晚最高，是最佳觀賞角度與時間！不過「上中天」普遍比較晚才出現，大家要看看能否「捱眼瞓」賞月喇！

9月28日（星期四）中秋節前夕：

1. 月出時間：下午5時38分

2. 上中天（仰角63度）：晚上11時39分

3. 月落時間：翌晨5時46分

9月29日（星期五）中秋節：

1. 滿月（月球在香港地平線以下）：下午5時57分

2. 月出時間：晚上6時16分

3. 上中天（仰角70度）：翌晨0時30分

4. 月落時間：翌晨6時49分

9月30日（星期六）中秋節翌日：

1. 月出時間：晚上6時54分

2. 上中天（仰角77度）：翌晨1時20分

3. 月落時間：翌晨7時52分

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