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吃過中秋飯，與家人朋友一起出外賞月玩燈籠是指定動作！早前介紹過 5 個最佳賞月地點，今次為大家整理 4 個最浪漫的中秋打卡好去處，大埔 Lake House 再度開放白鷺湖，讓大家在月下坐住小船賞 10 米高巨型月亮伴月兔；黃大仙又設放大版傳統玻璃紙月兔燈籠，任大家走入其中打卡影相，還有大澳的漫天燈飾裝置及灣仔利東街浪漫燈海，共度美好時光。

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中秋好去處2023｜01 大埔 Lake House︰湖邊賞10米巨型月亮伴月兔

大埔 Lake House 是近年中秋的人氣好去處，今年再以「月之星圖」為主題，在湖邊大草地擺放了高達 10 米的巨型月亮裝置，旁邊還伴隨 5 米高月兔及多個可愛小兔，絕對成為一大打卡位。大家不只可以乘船遊湖賞月，白鷺湖同時也化身成許願湖，讓大家於湖邊許願放水燈，畫面超夢幻。

（圖片來源︰Lake House）

（圖片來源︰Lake House）

（圖片來源︰Lake House）

「白夜星辰」太空主題裝置（圖片來源︰Lake House）

月之星圖2023

地點︰大埔滘紅林路 2 號 Lake House

日期︰2023 年 9 月 21 日至 10 月 2 日

開放時間：6:30pm-11:30pm（最後入場時間 11pm）

收費︰入場劵 $50／位，或套票「星之光影」 $90／位（包入場劵一張、許願水燈一盞）、「披星戴月」$120／位（包入場劵一張、許願水燈一盞）、「繁星之旅」$150／位（包括入場劵一張、20分鐘賞月小船通行証一張）

電話︰9103 9467（只供 WhatsApp 聯絡）

網址︰www.lake-house.co/dear-luna-2023

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