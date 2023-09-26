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中秋連國慶長假期就到了，大家有沒有想過一家大細揸車北上或過澳門玩幾日呢？運輸署日前宣布9月29日至10月6日港珠澳大橋實行小型客車免費通行政策，即是私家車等車款可免費過橋到內地，可以慳一筆北上消費！一文睇清慳幾多、咩車啱用！

一連8日免費過港珠澳大橋！慳足300元人民幣？

適逢長假期，運輸署宣布內地將於9月29日零時零分起至10月6日午夜12時實施小型客車免費通行政策，即是7座位或以下（包括司機）的載客車輛，經大橋收費站往返珠海或澳門口岸無須繳付150元人民幣的通行費，而有關車輛行經不停車的電子收費車道及須停車的人工收費車道行車安排維持不變！大家如果會在這段日子來回珠海或澳門即可慳共300元人民幣，十分抵玩！

（圖片來源：香港旅遊發展局）

大家要留意，假如決定駕車過港珠澳大橋，需到運輸署的「港車北上」預約系統登記，同時揀選出行日子及時間，才能順利過橋！至於未申請通行證的駕駛者們，由即日起至星期四晚上11時59分到運輸署「港車北上」網站登記電腦抽籤，如果你名下持有多於一輛合資格私家車，只可以其中一輛私家車名義提出申請。

閱讀更多：即睇港車北上懶人包！

港珠澳大橋小型客車免費通行政策

日期及時間：9月29日零時零分起至10月6日午夜12時

「港車北上」預約系統請按此











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