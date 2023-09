玩樂 What’s On

快到中秋及國慶假期,如果大家不想外出,就一同看劇吧!之前曾經介紹過燒腦懸疑劇、醫療劇、律政題材韓劇及2023上半年熱門內地劇集推介,今次就說一說大熱題材穿越劇吧!穿越劇都有分很多種,好像是一睡醒就到另一個時空、一睡醒就到回到過去等等,今次就為大家介紹5套不同地方的穿越劇!

必睇穿越劇│1.走進你的時間 - A Time Called You:男神安孝燮翻拍台灣電視劇《想見你》

韓國真的有好多經典的穿越劇,好像是《仁顯王后的男人》(Queen In-Hyun's Man)、《九回時間旅行》(Nine: Nine Time Travels)、《隧道》(TUNNEL)等等。而今次要介紹的是剛剛新鮮滾熱辣的韓劇《走進你的時間》,大家看過沒有?《走進你的時間》由安孝燮、全汝彬及姜勳所主演,翻拍台灣電視劇《想見你》(Someday or One Day)。故事講述2023年的韓俊熙十分想念一年前去世的男朋友具延准,意外靈魂穿越到1998年的權珉周身上,更撞到和男朋友長得一樣的南時憲。如果看過原版的人應該都知道,這個故事並不是普通的愛情劇,原來女主角穿越到1998年時,背後有著很多秘密,要大家一齊揭開!如果想看的話,大家可以到Netflix上找找。

(圖片由Netflix提供)

(圖片由Netflix提供)

(圖片由Netflix提供)

大家看完之後,若還未看過台灣電視劇《想見你》的話,都可以看一看,是一套相當出色的劇集!

預告片:







下一頁:老公寓每晚10點06分會出現神秘女房客