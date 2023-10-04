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周末很多港人都會到內地走走，深圳一日遊更是港人都首選之一。一日遊又怎可以少了手信呢，今次就讓編輯為大家整合了小紅書網民推介5款必買深圳手信，當中有鮑師傅肉鬆小貝、KUMO KUMO的日式芝士蛋糕等等，快點加入自己的必買清單中吧！

深圳手信│1. 鮑師傅：人氣爆餡海苔肉鬆小貝

第一間要介紹的當然是鮑師傅，鮑師傅的肉鬆小貝一直是很多香港人必買的深圳手信，而當中最出名是一定是王牌「海苔肉鬆小貝」。肉鬆小貝其實超鬆軟的蛋糕包裹著香甜的蛋黃醬，一口咬下去會感覺到餡料爆出來，再配上滿滿咸香肉鬆，十分好吃。

而在小紅書上，有很多網民都讚肉鬆小貝十分值得一試，不過因為真的很多人會光顧，所以大家可能需要排隊。鮑師其他推介食品有：性價比高的雞肉絲小貝、蟹黃肉鬆小貝、可可肉鬆小貝、黑松露味小貝等等。因為選擇很多，所以大家可以揀選合適自己的口味，或者買回來做手信！

圖片來源：小紅書截圖

鮑師傅

地址詳情按此



深圳手信│2. 酥禧塘：幸福感滿滿芋泥流沙泡芙

第2間要介紹的是酥禧塘，提到酥禧塘，可能很多人都會知道「芋泥流沙泡芙」，對，今次就要說說酥禧塘不同口味泡芙，好像芋泥、酸奶及朱古力都有。「芋泥流沙泡芙」外皮酥酥的帶蛋香味，包著超多的流沙芋泥，一口咬下去就會感覺到滿滿的幸福感，而濃郁的芋泥餡料不會太過甜，相當好吃。

圖片來源：小紅書@卡是酸奶

圖片來源：小紅書@卡是酸奶

其他小紅書網民推介食品有香草冰淇淋泡芙、咸口軟泡芙、蟹黃鍋巴、芝士一口酥、手工蛋卷、海苔小麻花，所以大家經過的話，都可以入手一點！

酥禧塘

地址：深圳市福田區福田街道福安社區福華三路118號皇庭國商購物廣場GZ-04

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