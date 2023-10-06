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放假不要待在家了，一齊出去走一走，散散心吧！最近，位於啟德的AIRSIDE購物商場已於9月28日試業，相信很多人都會想去朝聖，所以今次就說說啟德、新蒲崗一日遊，看看周邊有甚麼美食及玩樂地方！

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啟德+新蒲崗一日遊│1. AIRSIDE：9月新開商場！MUJI巨舖+巨幕影院

第一個景點要介紹的是位於啟德的AIRSIDE，70萬平方呎的購物商場AIRSIDE地庫與啟德港鐵站相連，交通便利。場內有不少消閒娛樂、零售及餐飲商舖進駐，包括日本抹茶名店nana's green tea 、韓國Goobne Chicken、達25,000平方呎的city’super、12,000平方呎的MUJI巨舖等，愛Shopping及美食的人可以留意一下這個商場。

官方圖片

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而玩樂方面，更有MCL AIRSIDE 戲院，戲院內有LUXE: A RealD Experience巨幕影院，即是內置19米乘9米的RealD 終極銀幕，適合愛看電影之人。

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AIRSIDE

地址：九龍啟德協調道2號

詳情按此

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