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身為香港人，你是否知道香港哪裏有壁畫村、有過百年歷史的配水庫？作為遊客來到香港一定會到處遊走走，發掘本地的大街小巷，分分鐘比我們更熟悉香港有甚麼好玩好食！香港旅遊發展局最近聯乘社交平台小紅書，以「城市漫步」為核心，推介了5條「香港漫遊指南」路線，遍佈港九！大家不妨做一日遊客，齊齊發掘這片熟悉的土地中一些值得一去、獨具特色的景點！

城市漫步路線 ︳ 1. 山海漫步：港島搭電車感受香港特色、展館了解香港文化

很多遊客來到香港最喜歡乘搭的交通工具就是電車，來一場港島遊漫活一下都不錯！旅發局推介大家可以先到北角健康街看海，再到春秧街搭電車，坐在車廂內感受一下穿插在街市的奇景！

（圖片來源：小紅書）

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（影片來源：IG@hltam）

不少內地或台灣人十分喜歡看港產片，對不同對白倒背如流！假如你也是港產片影迷，可以搭電車到西灣河的香港電影資料館，了解香港電影文化！

香港電影資料館（圖片來源：康文署）

臨近黃昏之際，最好就是到東岸公園，這裏有很多休憩椅子，讓你可以躺下吹吹海風，慢慢等待日落景色，跟完美「鹹蛋黃」打卡，結束寫意的一天旅程！

東岸公園（圖片來源：海濱事務委員會）

東岸公園（圖片來源：海濱事務委員會）

山海漫路線

北角健康街看海

春秧街電車穿過街市奇景

香港電影資料館

東岸公園看日落

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