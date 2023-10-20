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早前《Time Out》公布今年「2023全球最型格社區」排名，當中上環成功打入Top5，成為亞洲今年的最型格社區。好，那今次就介紹一下中上環的好去處及美食，放假來一次最型格的一日遊吧！

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中上環一日遊│1. 兩依藏博物館：4層私人博物館收藏中國古家具+西方珠寶化妝盒

位於上環荷李活道的兩依藏博物館由香港富商、知名收藏家馮耀輝成立，這4層的私人博物館收藏了400餘件的傳統又精緻的中國古家具、超過800件西方珠寶化妝盒等等。想看看他們所收藏的中西藝術品，可以預約入場，入場費為$200，當中會包含導覽服務。

圖片來源：兩依藏博物館

另外，兩依藏博物館不時會舉辦不同主題的藝術展覽，大家可以在這欣賞到各地不同年代的藝術品。而最近，兩依藏博物館將在2023年10月25日推出日本裝飾藝術展覽──《另眼東瀛》，從260件的日本工藝品中，看到日本數百年間視覺文化變遷。想看的朋友可以在官方網站預約導賞團。

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兩依藏博物館

地址：香港島上環荷李活道181-199號

營業時間：星期二至星期六，上午10時至下午6時

詳情按此

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