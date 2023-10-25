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深明大家「餓」旅行許久，各大航空公司近半年也密密推出不同機票優惠，吸引大家於指定時間爭相搶購，可惜這些平機票、$0 機票向來都是手快有手慢無，不一定買到。最近就有 TikTok 用戶分享 Google Flights 的「隱藏功能」，不靠網速、運氣亦能輕鬆入手平機票！記者試過，發現明年 1 月 1 日出發的大阪來回機票，連稅後不過 $1,982，飛往阿姆斯特丹最平則低至 $4,384！

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目的地以「anywhere」搜尋航班

TikTok 用戶「Around The Atlas」近日在平台上分享影片，示範自己如何於 Google Flights 買到平機票，其實做法簡單，首先在主頁輸入出發地，而目的地則選擇「anywhere」（任何地點），並不需填寫出發及回程日期，直接按「Explore」（搜尋），結果便顯示出近期各個目的地的最便宜機票！像由倫敦飛往巴塞隆拿，來回機票起碼動輒過千元，以 Google Flights 這方法搜尋卻不過 26 英鎊，即只需約 248 港元！

於 Google Flights 輸入出發地，目的地選「anywhere」（任何地點）後直接按「Explore」即可。

記者試過用同樣方法搜尋香港出發至「anywhere」（任何地點）的航班，發現不設指定日期後，顯示的航班均是價錢由低至高排列，像 1 月 1 日出發、飛往大阪的來回機票，樂桃航空連稅後只需 $1,982，甚至比 HK Express 的 $2,361 更便宜，唯一缺點是晚機去早機返，價錢亦未包行李，可能較適合 backpacker。

同樣的旅遊日子，乘坐樂桃航空飛往大阪，機票連稅後只需 $1,982，比 HK Express 更便宜。

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港人最愛的日本東京，11 月 2 日乘坐 HK Express 出發，晚機去晚機返，最平連稅後只需 $1,687，價錢比國泰、港航平近一半，不過未包行李。

11 月飛往東京來回機票最平只需 $1,687 連稅。

HK Express官網所見，該時段的單程票程為 $348。

阿姆斯特丹機票低至$4,384！轉1次機+不包行李

長途機則以阿姆斯特丹為例，直航的來回機票起碼要近 $8,000，但在 Google Flights 搜尋則找到瑞士航空（Swiss）低至 $4,384 的航班，中途需於瑞士蘇黎世轉機，去程需時約 17 小時，回程同樣在蘇黎世轉機，不過約 14.5 小時便回到港。就算選包含行李的「Economy Basic」，同一旅遊日子及航班，價錢亦為 $5,254，比本來多加 $870 便有兩程的 23 公斤寄艙行李，依然比其他需轉機的航空公司便宜。

於 Google Flights 找到 11 月尾來往阿姆斯特丹的機票低至$4,384，不過需轉1次機，以及不包行李。

Google Flights 的搜尋結果把連稅價錢由低至高顯示，最抵要數瑞士航空低至 $4,384 的航班。

瑞士航空官網所見，即使改選包含行李的「Economy Basic」，價錢亦不過 $5,254。

Google Flights

網址︰www.google.com/travel/flights







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