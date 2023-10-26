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中環AIA友邦嘉年華又回歸喇！向來受港人歡迎的友邦嘉年華將於 12 月 21 日至 2024 年 2 月 25 日在中環海濱活動空間舉行，一如以往設刺激機動遊戲及攤位遊戲外，今年更增全新沉浸式打卡位，以及由世界知名馬戲團 Gandeys Circus 製作的國際巡迴馬戲雜技表演，節目超豐富！

（圖片來源︰友邦嘉年華）

為期約 2 個月的中環AIA友邦嘉年華預計設有近 25 個機動遊戲如飛天鞦韆、碰碰車，就連攤位遊戲也多達 30 個，準備逾一百萬隻毛公仔獎品等大家前來贏取，同場還有 40 個互動裝置、街頭舞台表演及馬戲雜技表演。AIA 還透露，明年 1 月將與華納唱片合作，舉辦一場「Live at the Big Top」的現場音樂表演，雲集本地和國際音樂人進行近距離精彩表演，相信更能炒熱氣氛。

（圖片來源︰友邦嘉年華）

由即日起至 10 月 15 日，大家透過官方網站購買門票即可參加抽獎，有機會贏取至尊門票乙張，獲獎者和其四位朋友可享 5 小時免費任玩機動遊戲及 400 個代幣，享受令人垂涎的終極嘉年華體驗。

友邦嘉年華

日期︰2023 年 12 月 21 日至 2024 年 2 月 25 日

地址︰中環龍和道9號 中環海濱活動空間

開放時間︰非高峰日子 — 正午 12 時至晚上10 時、普通日子及高峰日子 — 上午 11 時至晚上 11 時

門票︰非高峰日子 $95 起、普通日子 $100 起、高峰日子 $110 起

網址︰www.aiacarnival.com



