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韓國男神李準基早前低調來港工作，除了被網民野生捕獲於中環都爹利街石階拍攝硬照，自己也於 Instagram 貼出來港遊玩的相片及短片，行程主要集中在港島一帶，由鰂魚涌太古城玩到淺水灣，當中更在「怪獸大廈」及一家上環古董玩具店打卡，即刻公開李準基的訪港行程。

李準基訪港｜01 Select 18︰上環懷舊精品店！主打殖民地時期舊物

上環嚤囉街向來是古董、字畫、藝術品的尋寶地，當中還有間懷舊精品店隱身於這裏，由印度裔港人 Mido 主理的 Select 18 收藏了大量香港殖民地時期的舊物，由舊式電視機、黑膠唱片、唱機、電影海報、眼鏡、飾物至都有傢俬，甚至可以找到坊間難覓的皇冠嘜頭政府部門專用杯具，每件舊物都帶復古氣息，絕對是 vintage 控的天堂。李準基早前來訪 Select 18 也逛得不亦樂乎，甚至在 IG 上載自己行逛這懷舊精品店的短片，並配上張國榮經典歌曲《當年情》作配樂，可見他對港產片的喜愛。

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SELECT-18

地址︰上環東街14號地下

開放時間︰

網址︰www.instagram.com/select18_mido/

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