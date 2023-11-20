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2023-11-20Text: Sammy Leung

東京自由行│用Wechat買東京地鐵車票？5 steps快買24、48、72小時乘車券！乘車券+水族館門票套票慳$18

#交通工具 #微信 #WeChat #東京地鐵票 #東京旅行 #東京地下鐵 #著數 #東京Metro

　　大家去東京旅行，會坐甚麼交通工具？如果大家會坐東京地下鐵，又會用Wechat的話，就要留意以下資訊了。近日，東京Metro宣布，大家可以利用微信小程式「旅日」去購買「東京地鐵票」 ，另外，還有其他優惠組合套票，即睇詳情！

 

　　近日，東京Metro宣布，大家可以利用微信Wechat中的小程式，購買東京Metro的24小時/48小時/72小時乘車券，即是在旅行時就可以不怕有語言障礙，直接用App購票，可以在指定時間內任坐東京Metro地鐵和都營地鐵全線，真的相當方便。而用Wechat小程式購票方法有2個：

 

  1. 用Wechat Scan以下QR Code

  2. 直接在Wechat內找小程式

 

 

 

　　直接在Wechat內找小程式方法很簡單，只要5 steps：

  1. 在Wechat的「發現」中，按進「搜一搜」

  2. 尋找「旅日」小程式

     

  3. 在特集中，按進去「東京地鐵通票+優惠套票」

  4. 選購適合自己的車票，得到QR Code！

  5. 之後大家就可以在車站內，到帶QR Code標誌的兌票機，點一點二維碼，嘟一下就有車票了。成功！

 

 

 

 

　　另外，「東京地鐵通票+優惠套票」內更有不同的優惠套票，好像是1,890日元入手東京Metro的24小時及東京塔展望台門票，省了210日元(約$11港幣)；3,150日元入手東京Metro的24小時及池袋SUNSHINE陽光水族館門票，省了350日元(約$18港幣)。

 

 

 

 

  • by Senior Content Editor

    Sammy Leung

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