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踏入年尾，走到商場、穿梭街道上，都不難發現各種聖誕裝飾，未到12月已開始感受到濃濃的節日氣氛，令人想不斷打卡！香港旅遊發展局（旅發局）於11月24日即將舉辦「香港繽紛冬日巡禮」今年最矚目的一定是「冬日維港水上煙火」，整個12月的周末及聖誕節都會大放煙火！想知何時會有表演、哪裏是最佳觀賞位置？即睇活動詳情！

香港繽紛冬日巡禮 ︳1. 巨型聖誕樹坐落西九海濱！指定時間亮燈打卡一流

每逢聖誕月份，西九文化區也會遍滿裝飾，化身像歐洲常見的聖誕小鎮！今年亦不例外，將於11月24日開始，直到明年1月1日會有掛滿裝飾的巨型聖誕樹矗立於小鎮中央，每日下午5時聖誕小鎮還會亮燈，照耀著整個西九文化區！除了高聳入雲的聖誕樹外，側邊還有不同造型的小型聖誕樹、別具特色的躍動小鹿等，既浪漫又溫暖，入黑後全部燈飾亮起更是一個打卡熱點，一家大細抑或情侶不妨吃過晚餐後過去拍照留念！

（圖片來源：旅發局）

聖誕小鎮詳情

開放日期及時間：

11月24日：晚上7時至11時

11月25日至12月21日：下午5時至晚上11時（星期一至五）及上午11時至晚上11時（星期六及日）

12月22日至2024年1月1日：上午11時至晚上11時

（12月24、25、31日延長開放時間至翌日凌晨1時）

亮燈時間：每日下午5時

地點：西九文化區藝術公園海濱草坪西面

聖誕小鎮詳情請按此

香港繽紛冬日巡禮 ︳ 2. 重頭戲維港水上煙火！平安夜、聖誕節都有！

除了充滿節日氣氛的歐陸聖誕小鎮，整個12月的周末西九海濱長廊將會上演維時10分鐘的維港水上煙火！晚上8時準時於維港海上綻放絢麗多彩的煙火點亮夜空，還有多款設計別出心裁的煙火圖案，到時大家只要準備好金睛火眼，以及相機就能記錄這個浪漫時刻！如果早到，還可以坐在草坪位置，抬頭便能望到星空與煙火交匯！

以上圖片為「樂聚維港嘉年華」—「幻彩詠香江」水上煙火版，只供參考。

（圖片來源：旅發局）

冬日維港水上煙火

日期：12月9、10、16、17、23、24、25、26日

時間：晚上8時至8時10分

燃放地點：西九文化區藝術公園海濱長廊鄰近海面

冬日維港水上煙火詳情請按此







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