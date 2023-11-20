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TVB無線電視56週年喇！一如既往在11月19日舉行一年一度《萬千星輝賀台慶》！一眾藝人施展渾身解數，有空中瑜伽表演，又有吳業坤、譚俊彥等上台深情演繹「給十年後的我」的演藝心路歷程，精彩又煽情！不過焦點怎會只有這些，大家最關注的莫過於有邊位天王巨星現身，以及年度大獎屬誰！錯過台慶即睇今年焦點！想趁熱鬧不妨重溫精彩亮點！

TVB台慶2023 ︳ 1. 劉德華「現身」開場！原來曾是無線藝員訓練生

TVB一早就預告了開場時會有天王級人馬現身，萬眾期待，究竟是哪位明星會現身節目？昨天終於揭曉！原來是四大天王之一劉德華！雖然他未有真人親臨，但誠意十足的他拍了一條短片祝賀TVB 56周年生日快樂，更自爆原來是TVB第10期藝員訓練班學生！他以前輩身分大談自己以往也曾為「娘家」TVB傾力演出賀台慶，鼓勵新生代要保持初心，在演藝路上全力以赴，最後還清唱《影帝無用》，令全場驚喜！

（圖片來源：TVB Official Youtube）

劉德華曾經在28週年台慶扮鬼扮馬，與張智霖、伍詠薇等人演了一場戲，官仔骨骨的他表情豐富，全神生動講出對白，大放笑彈！一齊重溫！

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