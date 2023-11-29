吃喝玩樂

玩樂 What’s On

加入最愛專欄　 收藏文章　

2023-11-29Text: Kennis Wong

深圳好去處 ︳ Costco明年初龍華區開幕！開張前登記會員入會費即減¥100、平過山姆超市！一張卡全球通用！最多可申請6張副卡？即睇登記會員教學

#北上 #微信 #會員 #福田口岸 #深圳 #羅湖口岸 #龍華 #Costco #深圳北站 #紅山站 #內地 #週末好去處

　　講起大型倉庫式超市，大家可能會馬上聯想起Costco，大型貨品任你揀，簡直逛足幾小時也未能走勻一圈！雖然在香港仍然未有這類超市，但Costco超市落實會於明年1月於深圳開幕，大家到時只要北上就能輕鬆朝聖！不過與外國一樣，深圳Costco超市實行會員制，想知如何可以進場購物？即睇登記會員教學！

 

坐落深圳龍華區 地鐵站步行數分鐘即到達！

 

　　Costco宣布明年1月將會進駐深圳龍華區，位於民治街道卓越皇后道正前方。大家在羅湖及福田過關後，可轉乘地鐵到深圳北站，然後轉搭的士，不足10分鐘即可到達！如果不介意步行，就可乘搭地鐵4或6號線到紅山站，前往B出口行走一會兒就會看到Costco！

 

　　現時有「港車北上」措施，駕車人士可以不用和大家迫交通工具，超市亦設有3層停車場，近1,000個車位，還有電動車的充電設備，方便程度媲美香港，有車的大家不妨自駕遊，盡情購物後不用手抽著一袋二袋！

 

（圖片來源：Costco微信公眾號）

 

下一頁：即睇會員詳情

 

  • by Senior Content Editor

    Kennis Wong

【etnet全新YouTube頻道】「25度生活」，舒適溫度 ‧ 綠色態度 ‧ 樂活自在！► 立即訂閱

更多玩樂 What’s On文章
你可能感興趣
#北上 #微信 #會員 #福田口岸 #深圳 #羅湖口岸 #龍華 #Costco #深圳北站 #紅山站 #內地 #週末好去處
更多吃喝玩樂文章
編輯推介
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
雙幣交易
大國博弈
More
Share