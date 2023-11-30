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踏入 12 月，不少重頭電影、劇集都留待至這黃金檔期才上映播出，像吳慷仁首奪金馬影帝的《富都年青》、梁朝偉、劉德華合體重演百億金融騙案的《金手指》、大戰惡人黑蝠魟的《水行俠與失落王國》，單是電影大片已經令人急不及待入場觀賞。今次為大家整理 16 套必看新電影、劇集清單，由 Netflix、Disney+ 至黃 Viu 都有，放假在家中追劇就不怕不知看甚麼好了！

【電影】

12月片單｜新上映電影推介01《旺卡》（Wonka）︰甜茶演年輕版朱古力獎門人！戇豆先生驚喜亮相

上映日期︰2023年12月7日

終於等到經典電影《朱古力獎門人》（Charlie and the Chocolate Factory）的前傳《旺卡》（Wonka）在 12 月初上映！由荷里活男星「甜茶」Timothée Chalamet 飾演年輕時期 Willy Wonka，仍未變得瘋狂且神經質，性格有趣調皮，更擁有魔法，故事講述他選定了地方開設朱古力店，卻受到當地糖果大王多番阻撓，最後用創意及毅力建出這座神秘朱古力魔法世界。電影屬半音樂劇，所以戲中不缺 Timothée 載歌載舞的場景，另外「戇豆先生」路雲雅堅遜（Rowan Atkinson）更會客串神父一角，非常搶鏡。

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（圖片來源︰Wonka）

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