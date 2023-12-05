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最近，大家都追看TVB的《新聞女王》，你們有看嗎？職場的鬥爭劇可能因劇集需要，比平常誇張一點點，但都吸引不少人收看，原因是各位打工仔會感同身受，看到劇中的一個個角色，都可以對應到現實Office中不同的同事，相當有趣。所以今次就為大家推介6套職場鬥爭劇集，大家有空時，除了可以學習一下劇集中的應對，更可以學到不少金句！

職場鬥爭│1. 新聞女王- the QUEEN of news：2023必睇TVB劇！佘詩曼大鬥馬國明

第一套當然要說說現在熱播的TVB台慶劇《新聞女王》，這套劇由佘詩曼、馬國明、李施嬅、高海寧、王敏奕、何依婷、鄧智堅、譚俊彥、龔慈恩、吳業坤、車婉婉、何廣沛及林正峰主演，卡士陣容強勁華麗。劇集內容圍繞著新聞台職場的內部鬥爭，佘詩曼所飾演的首席女主播文慧心Man姐及馬國明所飾演的首席男主播梁景仁George為了主播之位，鬥得火紅火綠。

在劇集播出後，很多人都大讚佘詩曼、馬國明、李施嬅、高海寧他們四個超好戲。加上劇中有很多金句，好像是「做人如做棋，最重要有利用價值」、「叫糊沒有用的，又沒有安慰獎。食糊才有用」，這些都吸引不少人收看！大家想看的話，可以在myTV SUPER重溫。

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