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常聽到大家放假會北上，但大家又知不知道香港人最關注的內地網紅店又是甚麼呢？雅虎香港昨日（7 日）揭曉 2023 年「Yahoo全年搜尋人氣榜」結果，當中有「十大熱搜大灣區網紅店」排行榜。好！一齊看看哪10個品牌、店舖是香港人最關注的，這些品牌、店舖又有甚麼主打的商品或服務呢？

Yahoo十大熱搜大灣區網紅店│第10位. 太二酸菜魚

今次排行榜中的第10名是太二酸菜魚，相信大家對這間店一點都不陌生，若果喜歡吃酸菜魚的話，更有機會是這間店的常客。在內地超人氣太二老壇子酸菜魚，很多香港人到內地都會排隊嚐嚐。太二老壇子酸菜魚主張「酸菜魚就一種味道，就用一種魚、一種辣度，不加辣也不減辣」，招牌酸菜魚利用了肉質細嫩緊實的魚肉，配上自家製的酸菜。做到酸、香、辣於一身。而最近，太二老壇子酸菜魚攻港，香港開4間分店，大家想吃的話，就要留意了！

圖片來源：太二酸菜魚

圖片來源：太二酸菜魚

太二酸菜魚(金光華店)

地址：深圳市羅湖區人民南路2028號金光華廣場6樓L6-003B號舖

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