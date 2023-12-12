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闊別香港21年的ATP男子職業網球巡迴賽回來了！各位網球迷準備好未？賽事將於12月31日至2024年1月7日於維多利亞公園網球主場舉行，到時高手雲集激鬥一番，有世界排名第5位的盧比利夫（Andrey Rublev），還有香港代表黃澤林（Coleman Wong）及王康傑 （Jack Wong），入場一定看得熱血沸騰！為響應比賽，中銀香港由即日起至 12 月 15 日，在中環街市舉行「中銀香港『連繫網球狂熱』」活動，有各種互動體驗區，更會送出運動智能手環、BoC Pay 流動應用程式優惠券等，即睇如何玩住嬴獎品！

闊別香港21年ATP賽事！中銀信用卡買門票75折！

「中銀香港網球公開賽2024」是ATP 巡迴賽250級別賽事，亦是自2002年以來再次在香港舉辦的ATP賽事！久別重逢的機會一定不能錯過。各位球迷記得mark實12月31日至2024年1月7日到維多利亞公園網球主場觀賞賽事！票價即日起已可在快達票購買，由$240到$1460 不等。球迷使用中銀信用卡或 BoC Pay流動支付應用程式購買門票，可享全城最高的75折優惠！於賽事期間於場內展位以BoC Pay購買任何物品，包括紀念品、餐飲或運動用品，簽賬滿$500即減$10！還未登記BoC Pay的朋友們，現在申請更有$50電子優惠券！

即日起到中環街市互動體驗區贏運動手環及優惠券！

未到賽事舉行日，中環街市1樓已設有「中銀香港『連繫網球狂熱』」活動，在場有網球互動遊戲體驗區，讓大家拿起球拍試玩一下，炒熱對網球的熱潮及氣氛！參加者不但有機會獲得運動智能手環、BoC Pay 流動應用程式優惠券及其他精美獎品，更可於網球主題 3D 畫及地下的網球聖誕樹拍照打卡，與親友分享至型節日打卡熱點！

現場設置兩個網球互動遊戲體驗區，無論網球新手還是熱愛網球的朋友都可親身體驗網球運動的樂趣。

（圖片來源：中銀香港）

現場設置兩個網球互動遊戲體驗區，無論網球新手還是熱愛網球的朋友都可親身體驗網球運動的樂趣。

（圖片來源：中銀香港）

早前人氣演員余香凝及網球運動員王康傑更即場體驗了兩大遊戲，希望大家可以多多關注賽事，以及感受網球的樂趣！有得玩又可以賺取禮品，趁著空檔記得體驗一下！

（圖片來源：中銀香港）

（圖片來源：中銀香港）

大家亦可以透過大會官方Instagram參加中銀香港網球公開賽「連繫網球狂熱」AR Filter 有獎遊戲，有機會贏取「中銀香港網球公開賽 2024」入場門票、運動智能手環及健康應用程式「大家減齡」「–0 幣」！

在 Instagram 查看這則帖子 Jennifer Yu 余香凝（@jenniferyuuu）分享的帖子

「連繫網球狂熱」活動詳情

日期：即日起至12月15日

地點：中環街市1樓

ATP男子職業網球巡迴賽詳情

賽事日子：

12月31日：單打資格賽（免費入場）

2024年1月1至7日：賽事正日

門票費用：由港幣 240元到港幣 1460 元不等

*以中銀BoC Pay付款享75折

公開發售門票日期：即日起於快達票購票

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