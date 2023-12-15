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今個冬天不太冷！天文台日前錄得市區最高氣溫為 28.7 度，追平了 70 年前的 12 月最高溫紀錄，幸好由星期六開始氣溫將逐步下降，或者是與朋友行山郊遊兼預祝聖誕節的好時機。老虎頭可以賞到怪石陣、絕美海景，甚至捉到芒草的尾巴；走畢郊遊徑之後可以東涌或梅窩作終點，坐全新 360 大嶼山觀光巴士賞日落，或者在梅窩看看俄羅斯藝術家再畫的打卡貓壁畫、歎巨型薄餅。

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大嶼山好去處01｜5小時登老虎頭郊遊徑！賞絕美海景＋芒草

聽過大嶼山有處叫「老虎頭」嗎？它是大東山以外另一個可以欣賞漫山芒草的郊遊路線，位於北大嶼郊野公園（擴建部分），沿途滿奇形怪狀的巨石如「試劍石」、「怪鴨石」、「仙桃石」，讓大家邊行邊發揮想像力，欣賞怪石陣同時，感受大自然的奧妙。沿山徑登上海拔 465 米的山頂，從這裏的觀景台可以俯瞰整個愉景灣，望出去更是青山、愉景灣水塘、坪洲及香港島的美景， 可算是老虎頭郊遊徑的最佳觀賞位。每年秋天，山上芒草盛開，配以開揚海景，與大東山的秋色截然不同。就算是 12 月登山，仍能捉緊芒草的尾巴，觀賞染成金黃色的山頭美景。

（圖片來源︰漁農自然護理署）

（圖片來源︰漁農自然護理署）

（圖片來源︰漁農自然護理署）

（圖片來源︰漁農自然護理署）

提一提，由老虎頭郊遊徑雖然長 3.4 公里，不過起點位於亞婆塱，無論由梅窩白銀鄉或白芒村出發，步行至起點約 3 公里，沿郊遊徑登上老虎頭再原路折返，全程超過10公里，亦需攀升約 400 米，屬於中等難度路線，全程需時約 5 小時，而且中途樹陰少、不設補給點，較適合有經驗的行山人士。

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老虎頭郊遊徑

全長︰3.4 公里

起點︰白銀鄉出發 — 乘離島渡輪或大嶼山巴士往梅窩，步行往白銀鄉，再沿奧運徑前行；或

由白芒村出發 — 於東涌市中心乘大嶼山巴士於翔東路近白芒村口下車，再沿白芒村奧運徑前行。

終點︰從終點折返亞婆塱，再沿奧運徑往白銀鄉或白芒村，然後轉乘其他交通工具。

詳情按此

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